Приезжий ударил молотком участника СВО в Реутове

По информации СК, ЧП произошло еще утром 19 декабря на одной из парковок около жилых домов в Реутове. Между двумя мужчинами произошел конфликт, причиной которого стало замечание жене другого участника СВО со стороны выходца из Азербайджана.

В ходе потасовки подозреваемый нанес удар молотком потерпевшему и скрылся. Следователи завели дело по статье «Хулиганство», правоохранители ведут допросы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Тюмени группа молодых людей избила ветерана специальной операции , который сделал им замечание за хамство в адрес прохожих. Полицейские задержали всех участников конфликта.