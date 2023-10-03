Приезжий попытался выдать марихуану за чайный гриб в центре Москвы

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По данным ведомства, правоохранители на проспекте Коробейникова заметили двух водителей, которые выясняли отношения. Увидев патруль, один из конфликтующих сел в машину и попытался скрыться. Однако росгвардейцам удалось быстро его задержать. Во время беседы поведение водителя было неадекватным. Сотрудники Росгвардии предположили, что он был в состоянии опьянения.

Прибывшая на место следственная группа нашла у мужчины пакетик с неизвестным веществом. Сам задержанный пытался убедить полицейских, что содержимое пакетика - чайный гриб. Позже экспертиза установила, что в пакете была марихуана. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее в Москве началось расследование нескольких смертей , в том числе топ-менеджера крупной госкорпорации и основателя IT-компании, после наркоза. В ходе следствия выяснилось, что причиной смерти оказался газ ксенон, заказанный не для медицинских целей.