Приезжий избивал женщин в Приморье, СК возбудит уголовное дело

«Во Владивостоке приезжий регулярно избивает знакомую девушку. В последний раз, помимо нее, он избил и ее подруг. Пострадавшие обратились в полицию, в связи с чем опасаются мести со стороны злоумышленника», - говорится в сообщении СК.

Правоохранители Приморского края проводят проверку, СК заведет уголовное дело.

Ранее во Владивостоке спасли шестилетнего ребенка, который на протяжении трех дней просил о помощи в запертой квартире. Когда спасатели вскрыли дверь, то обнаружили в квартире мальчика и спящую женщину в алкогольном угаре.