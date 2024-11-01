01 ноября 2024, 00:06

Приезжий избивал женщин в Приморье, СК возбудит уголовное дело

РИА «Новости»
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Приезжий мужчина избивал жительниц Приморского края, пострадавшие обратились в полицию. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту, сообщила пресс-служба ведомства.

«Во Владивостоке приезжий регулярно избивает знакомую девушку. В последний раз, помимо нее, он избил и ее подруг. Пострадавшие обратились в полицию, в связи с чем опасаются мести со стороны злоумышленника», - говорится в сообщении СК.

Правоохранители Приморского края проводят проверку, СК заведет уголовное дело.

Ранее во Владивостоке спасли шестилетнего ребенка, который на протяжении трех дней просил о помощи в запертой квартире. Когда спасатели вскрыли дверь, то обнаружили в квартире мальчика и спящую женщину в алкогольном угаре.

Уголовное дело Приморье Женщины СК РФ Мужчины Владивосток Полиция
31 октября 2024, 18:46
«Дело приостановлено». Розыск Блиновского прекратили
Pxhere
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Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей больше не в розыске. Об этом 360.ru сообщила его адвокат Юлия Новичкова.

«Приостановлено дело в связи с тем, что он на СВО. Мера пресечения отменена, в розыске не находится, дело приостановлено», - подчеркнула юрист.

Ранее стало известно, что Блиновский стал снайпером во время службы на специальной операции. Он успел отработать в паре под Красногоровкой.

После задержания экс-адвоката Эльмана Пашаева с мужем «королевы марафонов» не стали замораживать контракт. В начале сентября Блиновский погасил долги перед налоговой.

Адвокаты Елена Блиновская
31 октября 2024, 17:20
Студента приговорили к 16 годам за попытку поджога военкомата в Москве
Global Look Press
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Второй западный окружной военный суд в Москве вынес приговор студенту Ибрагиму Оруджеву за подготовку к поджогу военкомата. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба инстанции.

«Оруджеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы», - заявили в суде.

Первые три года фигурант будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима. Сторона обвинения запрашивала для студента 18 лет колонии.

В июне этого года 10 лет колонии общего режима получила жительница Санкт-Петербурга, поджегшая дверь военкомата у станции метро «Лесная». Она демонстрировала свои действия по видеозвонку некоему куратору.

Поджоги Суд Военные Студенты Москва
31 октября 2024, 10:50
ФСБ задержала участников ОПГ, похитивших детей в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Правоохранители задержали в Екатеринбурге участников ОПГ, занимавшейся вымогательством и шантажом. Злоумышленники украли двух детей и требовали выкуп у родственников, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, члены группировки похитили подростков и через угрозы физической расправы осуществляли вымогательство», - добавили в службе.

Похитители оценили жизнь детей в 300 рублей за каждого. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ накрыли ОПГ, которая за вознаграждение организовывала въезд африканцев в страны ЕС через территорию России. В составе группировки были украинцы и нигерийцы.

Уголовное дело Дети ФСБ Екатеринбург
31 октября 2024, 02:31
Криминального авторитета Васю Бандита экстрадировали в Россию из Албании
Freepik
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В Россию из Албании экстрадировали криминального авторитета, россиянина Игоря Кокунова, который находился в международном розыске. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в беседе с Lenta.ru.

Кокунова знают в криминальном мире как Вову Бандита. На родину его отправили работники Национального центрального бюро Интерпола МВД и ФСИН.

По данным следователей, мужчину «короновали» в 1993 году. В то время вся деятельность криминальных структур в Москве была под его контролем.

В 2020 году против Кокунова возбудили уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и отправили под домашний арест. Однако вор в законе снял электронный браслет и сбежал из страны. В августе прошлого года его объявили в международный розыск.

Осенью 2023 года его задержали албанские полицейские. Правительство Албании удовлетворило запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче Кокунова.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты выдали гражданина России Зулумхана Жамалулаева, обвиняемого в убийстве. Он больше года скрывался за границей.

Уголовное дело Прокуратура РФ ФСИН Законы МВД РФ Россия Аресты

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