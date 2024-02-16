Приезжих заподозрили в вымогательстве почти 5 млн рублей у москвича

В ходе следствия установили, что в прошлом году к потерпевшему обратился незнакомец, попросив помочь обменять криптовалюту на деньги. Сначала мужчина согласился помочь, но в итоге заподозрил подвох и отказался.

Спустя время потерпевшему начали угрожать и требовать отдать 4,7 миллиона рублей. Потом два злоумышленника пришли в офис, где работал мужчина.

Они сказали, что их прислал человек, которому потерпевший якобы задолжал крупную сумму, и ударили его по голове. С места происшествия они скрылись.

Против приезжих возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Их уже арестовали.

Ранее подросток из Пензы вымогал у учительницы деньги за молчание об их любовной связи.