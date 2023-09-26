Приехавшего на вызов фельдшера убили в Томской области. Тело закопали в лесу

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« Предполагаемых преступников знаю. Один из них отличался агрессивностью, вспыльчивостью, мог применить физическую силу по отношению к другим людям. Его подельник, наоборот, помогал многим односельчанам. Непонятно почему он так поступил. Мама тоже хорошо их знала, даже был момент, когда она оказывала одному из них помощь, когда тот пробил голову», - отметила девушка.

По ее словам, подозреваемые часто употребляли алкоголь и наркотики.

О гибели матери девушка узнала от участкового. Тот сообщил, что ее нашли мертвой в лесу. До этого панику забили знакомые из Иштана, которые сообщили, что мать не вышла на работу.

Родственница убитого фельдшера рассказала «360», что виделась с ней на минувших выходных, когда приезжала с сыном, невесткой и внуками в гости.

«Я сломала палец на ноге, и сваха наложила на него гипс. Мы уехали из Иштана 24 сентября. А погибла она в ночь с воскресенья на понедельник. Была очень отзывчивой, в селе к ней относились с большим уважением», - отметила она.

По данным Следственного комитета, правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в селе Иштан Кривошеинского района. Труп сельчанки обнаружили 25 сентября в лесном массиве рядом с селом. В это же день задержали местного жителя, который при допросе в качестве подозреваемого дал признательные показания.

По предварительной версии, фельдшер приехала по вызову для оказания медицинской помощи знакомому задержанного. Последний поругался с женщиной и забил ее до смерти. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

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