04 февраля 2025, 13:54

Причастным к даче взятки замглавы Дмитровского округа избрали меру пресечения

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Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения троим фигурантам уголовного дела о взятке замглавы Дмитровского муниципального округа Подмосковья Алексею Ионову. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Сергея Дубкова и Светлану Оберчук, которых подозревают в попытке дать взятку, избрали соответственно заключение под стражу и домашний арест на два месяца. Под домашним арестом будет находиться и начальник отдела рекламы муниципального казенного учреждения Сергей Зыков, которого пытались подкупить.

По данным следствия, Ионов и Зыков пообещали оператору наружной рекламы за взятку обеспечить победу в тендере. Самого замглавы Дмитровского округа накануне отправили в СИЗО. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Уголовное дело Суд Аресты Дмитров
04 февраля 2025, 13:39
В Москве мужчина спрятал наркотики в подгузниках, но все равно попался
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В Москве мужчина попытался провезти наркотики в банках от детского питания и подгузниках. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Маскировка в виде банок из-под детского питания не помогла 28-летнему москвичу реализовать криминальный план. Мои коллеги из УНК МВД по Республике Саха (Якутия) выявили незаконный оборот синтетических наркотиков», - написала она.

Волк отметила, что подозреваемого задержали. Правоохранители выяснили, что он по указанию кураторов привез в Якутск наркотики для сбыта. Товар спрятал в банках для детского питания, а потом упаковал в свертки и укутал в подгузники.

В жилище задержанного нашли восемь пакетов с кристаллообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотики. Общая масса запрещенных веществ - четыре килограмма. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее в Волгограде мужчина получил семь лет колонии по делу о распространении наркотиков. Злоумышленника задержали, когда он пытался спрятать запрещенные вещества в тайник.

Наркотики Уголовное дело Якутия Москва
04 февраля 2025, 11:39
Похищенную под Тюменью 13-летнюю школьницу вернули родителям
РИА «Новости»
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Похищенная несколько дней назад 13-летняя школьница из Тюменской области вернулась домой. Об этом 72.RU сообщила родственница девочки.

По словам женщины, подростка передали родителям вечером 3 февраля. Информацию о том, что ребенок вернулся домой, подтвердили в региональном главке МВД России. Источник издания отметил, что на территорию Тюменской области привезли не только пропавшую школьницу, но и ее похитителей.

О похищении семиклассницы у ворот школы в селе Княжево под Тюменью стало известно 31 января. Некоторые СМИ сообщали, что ребенка могли похитить, чтобы выдать замуж за представителя цыганской диаспоры.

Спустя несколько дней серую Kia Rio, на которой увезли девочку, сотрудники ГИБДД остановили в Саратовской области в 1600 километрах от ее дома. Тогда стало известно, что похищенную школьницу по цыганским обычаям выкрал 15-летний жених. Свадьбу собирались сыграть в Волгограде в ближайшее время.

Следователи завели уголовное дело о похищении ребенка.

Тюмень Дети Россия Школьники Цыганская диаспора
04 февраля 2025, 08:44
Семилетнего мальчика нашли мертвым в Черняховске. Тело было в воде в пакете с кирпичами
Unsplash
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В Черняховске сутки искали пропавшего семилетнего мальчика. О его исчезновении в полицию сообщила мать. Женщина заявила, что он ушел из дома после ссоры. Поисками ребенка занимались более полутора тысяч человек, в том числе его отчим, который, как выяснилось позже, мог забить пасынка до смерти. Тело погибшего нашли в воде в пакете с кирпичами.



По факту случившегося возбудили дело об убийстве. К поискам школьникам подключились полицейские, волонтеры и кинологи с собаками. В общей сложности - свыше полутора тысяч человек.

Через сутки Артема обнаружили мертвым. Тело было спрятано в мусорный пакет с кирпичами, рассказал источник Shot. Его выловили из водоема близ дома, где живет семья.

«В субботу был конфликт… То-се», - скомкано говорил мужчина следователю. Отрывок записи допроса появился в официальном Telegram-канале регионального СКР.

В расправе над пасынком подозревают отчима, который все это время изображал бурную деятельность, «искал» мальчика вместе со всеми, а в итоге сам показал следователям, где спрятал труп мальчика.

На убийцу указала мать пропавшего Правду установили очень быстро. После более детального допроса мать все же призналась следователям, что сына убил отчим, рассказал источник Baza.

По ее словам, мужчина часто избивал Артема и его 12-летнюю сестру. И вот во время очередного избиения отчим, как считает женщина, не рассчитал сил. И мальчика не стало.

После этих откровений отчима задержали. Он во всем признался и рассказал, где спрятал тело пасынка.

Исчезновение мальчика в Черняховске Артем (имя изменено, - прим. ред.) пропал 2 февраля. На следующий день о его исчезновении сообщила мать. Правоохранителям она рассказала, что сын якобы ушел из дома и не вернулся.

Перед этим они поссорились, и чтобы приструнить, родители «в шутку» припугнули его детдомом. Телефон перед побегом, по словам женщины, сын оставил дома, но стянул несколько тысяч рублей.

Также в ведомстве заявили, что мать погибшего, по предварительным данным, не принимала участие в преступлении.

Сейчас на месте, где нашли тело Артема, работают следователи и следователи-криминалисты.

Убийства Дети
04 февраля 2025, 03:38
Пропавшего в Калининградской области мальчика мог убить отчим
РИА «Новости»
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По подозрению в убийстве мальчика, ранее пропавшего в Калининградской области, заподозрили его отчима. Об этом сообщил СК по региону.

«По подозрению в убийстве мальчика задержан его отчим. С ним в настоящее время работают следователи регионального управления Следственного комитета», - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, мать ребенка не причастна к убийству ребенка. В СК сообщили, что к месту сокрытия тела мальчика выехала бригада следователей и криминалистов.

Ранее стало известно о розыске пропавшего в городе Черняховске семилетнего мальчика. О пропаже ребенка сообщила его мать. Предполагали, что накануне исчезновения мальчик после ссоры с родителями вышел из дома и пропал. В поисках участвовали полиция, кинологи и волонтеры.

Убийства Дети Полиция

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