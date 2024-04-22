Причастных к убийству бизнесмена в Балашихе объявили в розыск

Следствие получило информацию о причастности к убийству двух мужчин. По данным ведомства, преступление совершила группа лиц по предварительному сговору. Они переделали травматический пистолет под огнестрельный и расстреляли бизнесмена, попав в голову и туловище. От полученных травм предприниматель скончался на месте.

«Заочно обоим предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и незаконном обороте оружия <…>. Фигуранты объявлены в розыск», - уточнили в ведомстве.

Специалисты провели два обыска, а также изъяли пистолет, пули и гильзы, вещи потерпевшего. Назначен ряд экспертиз.

На прошлой неделе неизвестные застрелили хозяина круглосуточного магазина-универсама на улице Свердлова. По данным Telegram-канал «112» , убитым оказался бизнесмен Назим Ахметов. А подозреваемый в преступлении скрылся в Турции.