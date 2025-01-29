При обысках по делу экс-главы «Фонбета» изъяли два миллиона долларов
При обысках по уголовному делу о взятке против бывшего вице-президента РФС и экс-главы букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина изъяли два миллиона долларов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Всего, по его данным, в деле фигурируют шесть человек, в том числе замначальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол и один из сотрудников столичной прокуратуры.
Если суд признает бывшего вице-президента РФС виновным, ему может грозить до 15 лет лишения свободы и штраф до 3,5 миллиарда рублей.
При этом в самой букмекерской конторе уже назначили нового и. о. генерального директора , которым стал Константин Линев.
В «Фонбете» подчеркнули, что Анохин ранее покинул пост, чтобы заниматься новыми проектами.