Президента футбольного клуба застрелили после матча
Президента футбольного клуба «Тигрес» Эдгара Паеса застрелили после матча второй по значимости лиги в Колумбии. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-служба клуба.
По предварительной информации, убийство произошло после матча с командой «Атлетико» из Кали (2:3). Когда на Паеса напал злоумышленник рядом со стадионом «Метрополитано де Течо», он возвращался домой на автомобиле.
Издание El Colombiano со ссылкой на полицейский отчет уточнило, что Паес получил огнестрельные ранения в голову, шею и грудь. Экстренные службы оперативно доставили 63-летнего функционера в больницу, но он скончался. Во время нападения вместе с президентом клуба находилась его дочь.
Момент стрельбы попал на камеры видеонаблюдения, полиция занялась расследованием происшествия.
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