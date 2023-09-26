Президента футбольного клуба застрелили после матча

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По предварительной информации, убийство произошло после матча с командой «Атлетико» из Кали (2:3). Когда на Паеса напал злоумышленник рядом со стадионом «Метрополитано де Течо», он возвращался домой на автомобиле.

Издание El Colombiano со ссылкой на полицейский отчет уточнило, что Паес получил огнестрельные ранения в голову, шею и грудь. Экстренные службы оперативно доставили 63-летнего функционера в больницу, но он скончался. Во время нападения вместе с президентом клуба находилась его дочь.

Момент стрельбы попал на камеры видеонаблюдения, полиция занялась расследованием происшествия.

Ранее в Нигерии обстреляли автобус с футболистами команды «Ифеани Убах».

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