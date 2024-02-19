19 февраля 2024, 09:02

Преступник в США застрелил полицейских и пожарного при попытке освободить детей из плена

Читайте нас в: Google Новости

В городе Бернсвилл штата Миннесота вооруженный преступник взял в заложники членов своей семьи. Пытавшиеся освободить их сотрудники экстренных служб погибли, сообщил телеканал CNN.

«Ужасающие новости из Бернсвилла. Реагируя на звонок о находящейся в опасности семье, два офицера полиции и один пожарный потеряли свои жизни», - объявил губернатор Тим Уолц.

Погибли 27-летние офицеры Пол Элмстранд и Мэтью Руге, 40-летний фельдшер пожарной службы Адам Финсет. Сержанта Адама Медликотта доставили в больницу с ранениями, не представлявшими угрозы для жизни.

Правоохранителей вызвали в частный дом. Вооруженный мужчина забаррикадировался и взял в плен собственную семью, в том числе семерых детей в возрасте от двух до 15 лет. Когда службы реагирования попытались освободить заложников, завязалась перестрелка. Преступника ликвидировали. У него изъяли несколько пистолетов и большое количество боеприпасов.

Случаи стрельбы в США участились. Президент Джо Байден заявил, что с начала 2024 года зарегистрировали больше таких преступлений, чем прошло дней.

США Стрельба Полиция
19 февраля 2024, 05:54
Стало известно о состоянии омского мальчика, которого молотком избила бабушка
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Омске пришел в сознание девятилетний мальчик, которому чуть не размозжила молотком голову родная бабушка. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе управления СК по Омской области.

После нападения на ребенка пожилая женщина ударила ножом свою 86-летнюю мать. Позже родители ребенка ее остановили.

«Мальчик пришел в себя, кушает, его сегодня должны перевести в общую палату из реанимации. Вторая пострадавшая в нормальном состоянии, она с самого начала была в общей палате», - заявили в пресс-службе.

Нападавшая сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Следователи ждут выписки женщины для назначения медицинской экспертизы, чтобы проверить ее на вменяемость.

Региональный СК возбудил в отношении нападавшей уголовное по статье о покушении на убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии. Прокуратура контролирует расследование.

Ранее правоохранители задержали трех подростков , которые угрожали прохожим молотком и грабили их в Волгограде.

Дети Больницы Сибирь Избиения Следственный комитет России
19 февраля 2024, 00:28
Россиянка угрожала убить тяжелобольную подписчицу бывшего из-за лайка
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Модель из Люберец угрожала убить тяжелобольную подписчицу своего бывшего парня из-за того, что та лайкнула его пост в соцсетях. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Бывший возлюбленный сталкерши - московский бизнесмен. Девушка не смогла смириться с расставанием, поэтому начала следить за его социальными сетями. Она изучила историю его страницы и нашла под одним из постов лайк его старой знакомой из Пятигорска. Именно ее она и обвинила в уходе своего бойфренда.

«Дальше она каким-то образом взломала личную почту педагога и нашла информацию, что у той онкология. Сейчас она отправляет девушки сообщения с угрозами, желает скорейшей смерти и обещает рассказать всем о ее диагнозе», - уточнил канал.

По вине модели женщину несколько раз госпитализировали на фоне стресса. Дальше она уже стала вымогать у нее деньги. Бизнесмен заплатил бывшей подруге 30 тысяч рублей, но это не помогло, поэтому он обратился в полицию и к адвокату.

Ранее украинки обиделись на американскую актрису и модель Меган Фокс из-за ее шутки о том, что из-за плохого освещения она выглядела на фотографии «как украинская надувная кукла».

Люберцы Убийства Соцсети Мужчины Полиция Пятигорск Москва
19 февраля 2024, 00:27
Актер Ефремов захотел выйти по УДО после прощения вдовы погибшего водителя
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Отбывающий наказание после смертельной аварии в центре Москвы актер Михаил Ефремов намерен выйти по условно-досрочному освобождению (УДО). Для этого он попросил о поддержке вдову погибшего водителя Михаила Захарова. Сайт kp.ru со ссылкой на источники сообщил, что друзья артиста передали женщине и ее младшему сыну письма артиста, в которых он раскаялся и попросил прощения

По словам собеседников, Ефремов рассчитывает на письменный ответ от семьи погибшего водителя, чтобы подать его вместе ходатайством об УДО.

«Когда получат ответ от Захаровых - предоставят его жене Михаила Ефремова. Еще в прошлом году Софья на свидании с мужем в колонии определились, что Михаил будет подавать на УДО, когда такая возможность откроется», - заявил собеседник журналистов.

Ефремов сможет подать заявление о досрочном выходе на свободу наступит в конце марта, когда истечет половина назначенного ему наказания.

В материале говорится, что ответа семья Захарова пока не дала. При этом адвокаты отметили, что мнение потерпевших для суда роли ее играет. Важнее отзыв администрации исправительной колонии, где находится артист.

Представлявший на процессе Ефремова потерпевших адвокат Александр Добровинский в комментарии «360» подтвердил, что к нему обращались друзья актера с просьбой связать его с родными погибшего водителя.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня 2020 года. Нетрезвый актер за рулем внедорожника выехал на встречную полосу на Садовом Кольце Москвы и протаранил фургон, которым управлял Михаил Захаров. Пострадавший мужчина скончался в больнице от полученных травм. Суд приговорил Михаила Ефремова к 7,5 годам колонии общего режима.

УДО Актеры Михаил Ефремов Авария с актером Михаилом Ефремовым в Москве
18 февраля 2024, 11:18
Россиян предупредили о тюремном сроке за выращивание популярных цветов на даче
Википедия
Читайте нас в: Google Новости
Выращивание ипомеи трехцветной грозит россиянам тюремным сроком. Об этом в беседе с РИА «Новости» напомнил депутат Сергей Гаврилов.

«Теперь на земельном участке нельзя выращивать ипомею трехцветную, которая стала популярным разноцветным цветком у бабушек-дачниц. Если их количество превышает 100 вьюнов, то дело квалифицируют как преступление», - сказал он.

Парламентарий отметил, что получение или хранение даже трех семян этого вида растений подпадает под уголовное преследование, максимальная санкция - два года лишения свободы.

«Важно помнить про это, ведь ответственность предусмотрена и за непринятие землепользователем или земледельцем мер по уничтожению дикорастущих растений», - добавил депутат.

Гаврилов напомнил, что растение очень быстро размножается, его часто можно встретить у обочин и в кустах.

«Растет как сорняк, повсюду. Но в его семечках содержатся наркотические галлюциногенные вещества», - заключил он.

Ранее в Московской области полицейские задержали двух мужчин, которые высадили целую плантацию конопли.

Наркотики Преступления Депутаты

Новости по теме