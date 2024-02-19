Преступник в США застрелил полицейских и пожарного при попытке освободить детей из плена

«Ужасающие новости из Бернсвилла. Реагируя на звонок о находящейся в опасности семье, два офицера полиции и один пожарный потеряли свои жизни», - объявил губернатор Тим Уолц.

Погибли 27-летние офицеры Пол Элмстранд и Мэтью Руге, 40-летний фельдшер пожарной службы Адам Финсет. Сержанта Адама Медликотта доставили в больницу с ранениями, не представлявшими угрозы для жизни.

Правоохранителей вызвали в частный дом. Вооруженный мужчина забаррикадировался и взял в плен собственную семью, в том числе семерых детей в возрасте от двух до 15 лет. Когда службы реагирования попытались освободить заложников, завязалась перестрелка. Преступника ликвидировали. У него изъяли несколько пистолетов и большое количество боеприпасов.

Случаи стрельбы в США участились. Президент Джо Байден заявил, что с начала 2024 года зарегистрировали больше таких преступлений, чем прошло дней.