01 марта 2024, 04:01

Преподаватели петербургского вуза присвоили более 8 млн рублей

РИА «Новости»
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Четыре преподавателя Военно-космической академии имени Можайского создавали фиктивные места среди разработчиков опытно-конструкторских работ (ОКР). Об этом сообщил «Коммерсант».

В преступную группу входили два преподавателя и два начальника кафедр военного вуза. По предварительным данным, в рамках контрактов по ОКР «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП», подозреваемые включили в число соисполнителей проектов более 80 работников научно-учебного центра вуза. Однако эти сотрудники никогда не участвовали в работах.

По данным следствия, в результате махинаций преступная группа успела присвоить 8 444 444 рубля. Задержанные сотрудники военно-космической академии признали свою вину, их отправили под домашний арест.

Ранее стало известно, что прокурор запросил для бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой восемь лет тюрьмы. Чиновницу обвинили в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования.

Вузы Мошенничество Аресты
01 марта 2024, 00:23
Пенсионер убил током родного сына
СУ СК России по Калужской области
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В городе Сухиничи Калужской области 73-летний местный житель убил своего 39-летнего сына. Теперь он предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, убийство произошло в июле 2023 года. Орудием стала электровилка с оголенным проводом. Пенсионер увидел спящего сына в пристройке дома и решился на убийство. Он подключил электровилку к сети, прижал провод к телу мужчины и держал, пока тот не умер.

Подозреваемый рассказал полицейским, что его сын нигде не работал и был ранее судим. Мужчины постоянно конфликтовали и избивали друг друга. Теперь пенсионер предстанет перед судом.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в ведомстве.

Во вторник, 27 февраля, 17-летний юноша погиб от удара током в Ногинске Московской области. В момент смерти молодой человека разговаривал по мобильному телефону, который стоял на зарядке. Зарядный провод был поврежден и перемотан скотчем.

Убийства Суд Пенсионеры Преступления Мужчины
29 февраля 2024, 19:59
Экс-участника СВО заподозрили в двойном убийстве и попытке поджога в Якутии
РИА «Новости»
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Бывшего участника СВО заподозрили в двойном убийстве и попытке сжечь дом в якутском селе Кутана. Об этом сообщила «Газета.ru».

По информации источника издания, убийства двух жителей произошли в ночь на 24 февраля. Мужчине проломили голову ломом во время пьяной ссоры, а женщину убили ударом топора по голове, после чего дом погибшей попытались сжечь.

Подозреваемого в преступлениях задержали при попытке скрыться. Выяснилось, что он был судим три раза, в 2020-м получил срок за жестокую расправу, а в 2023-м отправился в зону спецоперации, добавил собеседник «Газеты.Ru». Против него возбудили уголовное дело.

В региональном СУ СК сообщали о случившемся в селе Кутана 25 февраля. По данным ведомства, жертвами нападений стали 34-летний мужчина и 64-летняя женщина.

По данным следствия, злоумышленник убил знакомого во время пьяного конфликта, использовав металлический лом. После этого он отправился в частный дом, где проживала пожилая женщина, и «на почве старых обид» убил ее топором, а затем попытался сжечь ее дом.

Задержал подозреваемого участковый, после чего его передали следователю.

Убийства
29 февраля 2024, 14:16
Похитителей спирта для смертельного «Мистера Сидра» отправили в тюрьму
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Жителей Самарской области осудили за кражу шести тысяч литров метилового спирта, который стал ингредиентом смертельно опасного сидра. Трех участников преступления отправили в колонию, сообщила Генпрокуратура.

Сотрудник полиции охранял склад Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области. В мае 2023 года он несколько раз пропустил через проходную машину своих знакомых - отца и сына. Они перекачали и вывезли шесть тысяч литров спирта стоимостью 102 тысячи рублей.

Мужчины продали награбленное, а деньги поделили. Они не знали, что вывезли по склада правоохранителей не этиловый, а метиловый спирт. Его использовали в приготовлении «Мистера Сидра».

Охранника приговорили к 3,5 года колонии общего режима, второго участника кражи к 3,5 года строгого режима, третьего - к трем годам и трем месяцам общего режима. Массовое отравление сидром произошло в июне, умерли более 40 человек.

Уголовное дело Суд Алкоголь Приговоры отравление сидром в России
29 февраля 2024, 10:40
Украинскому шпиону в Брянске вынесли приговор
РИА «Новости»
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В России гражданина Украины признали виновным в шпионаже и приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Он признал вину, сообщил Брянский областной суд.

Заседание прошло 28 февраля в закрытом режиме. Украинца признали виновным по статье 276 УК России «Шпионаж» за передачу за рубеж сведений, представлявших государственную тайну. Он сотрудничал с одной из спецслужб Украины, собирал и делился с ней информацией о нахождении российских военных в Брянской области. Расследованием дела занималось региональное управление ФСБ.

«Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - сообщила пресс-служба.

В Ростовской области мужчину осудили за попытку купить компоненты для ЗРК С-300. Его взяли с поличным.

Уголовное дело Шпионаж Суд ФСБ Приговоры

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