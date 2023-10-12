Предполагаемый убийца сестры в Уфе изнасиловал ее перед смертью

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По предварительной версии, молодой человек с 9 на 10 октября изнасиловал подростка, а потом стал душить. Когда понял, что девушка умерла, то сначала спрятал труп в комнате.

После того как мать вернулась с работы и легла спать, подозреваемый перенес мертвую сестру в родительскую машину. В итоге у молодого человека не получилось избавиться от тела, и он сбежал.

Мать заявила в полицию о пропаже дочери, однако вскоре нашла ее тело в багажнике своего автомобиля. Сын все это время сидел на чердаке в одной из ближайших многоэтажек. Расследование уголовного дела продолжается.

На допросе сводный брат девушки уже сознался в преступлении. По данным СК, он подробно рассказал, как дождался, когда сестра выйдет из ванной, напал на ее и стал душить полотенцем.