Предполагаемый убийца сестры в Уфе изнасиловал ее перед смертью
Орджоникидзевский районный суд арестовал на два месяца 21-летнего жителя Уфы, которого обвинили в расправе над 14-летней сестрой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
По предварительной версии, молодой человек с 9 на 10 октября изнасиловал подростка, а потом стал душить. Когда понял, что девушка умерла, то сначала спрятал труп в комнате.
После того как мать вернулась с работы и легла спать, подозреваемый перенес мертвую сестру в родительскую машину. В итоге у молодого человека не получилось избавиться от тела, и он сбежал.
Мать заявила в полицию о пропаже дочери, однако вскоре нашла ее тело в багажнике своего автомобиля. Сын все это время сидел на чердаке в одной из ближайших многоэтажек. Расследование уголовного дела продолжается.
На допросе сводный брат девушки уже сознался в преступлении. По данным СК, он подробно рассказал, как дождался, когда сестра выйдет из ванной, напал на ее и стал душить полотенцем.