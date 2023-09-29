Предполагаемых мошенников из Таджикистана задержали в Москве

29 сентября 2023, 13:26
Unsplash
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В Москве задержали предполагаемых мошенников из Таджикистана, которые числились в международном розыске. По версии следствия, они обманули мужчину на сумму более 68 тысяч долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Оперативники НЦБ Интерпола МВД России совместно с сотрудниками московской полиции на территории столицы задержали граждан Республики Таджикистан. Мужчина и женщина обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере», - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе МВД сообщили, что злоумышленники получили две иномарки для последующей продажи. Деньги, которые им перевели за транспортные средства, они оставили себе вместо того, чтобы отдать их бывшему владельцу. Общий ущерб превысил 68 тысяч долларов США.

«В настоящее время решается вопрос о выдаче задержанных в страну гражданской принадлежности», - заключили в ведомстве.

Ранее трехкратная чемпионка мира и Европы Светлана Тимошинина стала жертвой мошенников. Они обманным путем вынудили спортсменку доехать до банкомата, снять миллион рублей наличностью и передать курьеру в условленном месте, который забрал деньги и уехал в неизвестном направлении.

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МВД РФ Мошенничество Москва 2023
Приговор осужденного за госизмену главу Group-IB Сачкова признали законным
23 октября 2023, 17:29
РИА «Новости»
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Приговор в 14 лет колонии строгого режима по делу о государственной измене основателя компании Grouр-IB Ильи Сачкова признали законным и оставили в силе. Об этом со ссылкой на Первый апелляционный суд общей юрисдикции сообщил ТАСС.

Илью Сачкова арестовали в 2011 году. По версии следствия, его компания передала секретные сведения представителям иностранной разведки в сфере кибербезопасности.

СМИ со ссылкой на источники связывали уголовное преследование основателя Group-IB с делом бывшего начальника оперативного Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, арестованного в конце 2016 года и осужденного на 22 года колонии.

Считалось, что он передал американским спецслужбам данные хакеров, стоящих за взломом серверов Демократической партии США перед выборами. Россия свою причастность к организации этих кибератак отрицала.

В ведомстве добавили, что с апелляцией об изменении приговора в суд обратились адвокаты осужденного. Но после рассмотрения решение первой инстанции оставили в силе, а жалобу защиты без удовлетворения.

Приговор Илье Сачкову в виде 14 лет колонии строгого режима вынес в конце июля 2023 года Московский городской суд. Кроме лишения свободы предпринимателю выписали штраф в размере 500 тысяч рублей. Представлявший интересы основателя компании Group-IB адвокат Сергей Афанасьев пообещал обжаловать это решение.

Суд
Приятелей устраивавших драки школьников из Химок задержали в Москве
23 октября 2023, 15:23
РИА «Новости»
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Московские следователи задержали двух приятелей школьников из городского округа Химки, сильно избивших подростка. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК, новые фигуранты дела вместе с подмосковными знакомыми устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре.

Московские следователи задержали двух приятелей школьников из городского округа Химки, сильно избивших подростка. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК , новые фигуранты дела вместе с подмосковными знакомыми устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре.

Установить личности несовершеннолетних правоохранители смогли после изучения записи с камер видеонаблюдения. После задержания подросткам предъявили обвинение в хулиганстве и арестовали.

На минувшей неделе Подмосковный главк СК сообщил о задержании двух школьников из городского округа Химки , которые нападали на подростков, а также вместе с приятелями затевали массовые драки в московском торговом центре, провоцируя посетителей. Все свои действия обвиняемые снимали на видео и публиковали в социальных сетях.

Пока следователи установили только четыре случая нападения. Сейчас правоохранители изучают причастность подростков к другим преступным эпизодам.

Драки Химки СК РФ Школьники Москва 2023
Бойца ММА Якубова арестовали по делу об оправдании терроризма
23 октября 2023, 15:07
РИА «Новости»
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Чертановский суд Москвы удовлетворил просьбу следствия и арестовал бойца ММА Ильяса Якубова по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка следственного комитета.

Следственный комитет официально не упомянул имя задержанного в своем сообщении, но указал, что данное лицо обвинили в оправдании терроризма. По информации ведомства, в октябре 2023 года он сделал видеозапись с высказываниями, оправдывающими террористическую деятельность, и разместила ее в открытом доступе на своей странице в запрещенной соцсети.

Как сообщила « Российская газета », Якубов процитировал в своем видео Шамиля Басаева. Спортсмен не согласен с обвинениями и не считает себя преступником.

По статье о публичном оправдании терроризма ему грозит до семи лет заключения.

Ранее сообщалось о задержании Якубова , которого прежде объявляли в федеральный розыск.

Суд Терроризм Следственный комитет России Москва 2023
СБУ и ЦРУ готовились к убийству Дугиной и Татарского почти 10 лет – СМИ
23 октября 2023, 14:58
РИА «Новости»
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Сотрудники Службы безопасности Украины убили политолога Дарью Дугину и военкора Владлена Татарского при поддержке Центрального разведывательного управления США и при помощи передового оборудования. На подготовку преступлений потратили почти 10 лет. Такую версию выдвинула газета The Washington Post.

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