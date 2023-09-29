Предполагаемых мошенников из Таджикистана задержали в Москве

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«Оперативники НЦБ Интерпола МВД России совместно с сотрудниками московской полиции на территории столицы задержали граждан Республики Таджикистан. Мужчина и женщина обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере», - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе МВД сообщили, что злоумышленники получили две иномарки для последующей продажи. Деньги, которые им перевели за транспортные средства, они оставили себе вместо того, чтобы отдать их бывшему владельцу. Общий ущерб превысил 68 тысяч долларов США.

«В настоящее время решается вопрос о выдаче задержанных в страну гражданской принадлежности», - заключили в ведомстве.

Ранее трехкратная чемпионка мира и Европы Светлана Тимошинина стала жертвой мошенников. Они обманным путем вынудили спортсменку доехать до банкомата, снять миллион рублей наличностью и передать курьеру в условленном месте, который забрал деньги и уехал в неизвестном направлении.

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