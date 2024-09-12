12 сентября 2024, 20:17

Предполагаемую подельницу главы Долгопрудного арестовали

РИА «Новости»
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Вторая фигурантка дела о мошенничестве с котельными в Талдоме почти два месяца проведет в изоляторе. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК по Московской области.

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой в мошенничестве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29.10.2024 года», - сообщили в ведомстве.

О задержании главы Долгопрудного Владислава Юдина и его знакомой стало известно 12 сентября. Следователь предъявил им обвинение по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество», а чиновнику - еще и по части второй статьи 286 УК России «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, Юдин, будучи главой Талдома, передал городские котельные подконтрольной фирме, а затем распорядился погасить ее долги перед ресурсоснабжающими организациями. Правоохранители оценили ущерб городскому бюджету в 44 миллиона рублей.

Главу Долгопрудного , как и его предполагаемую сообщницу, тоже отправили в изолятор до 29 октября.

Суд Коррупция Мошенничество Аресты Долгопрудный Талдом
12 сентября 2024, 17:17
«Уверен в своей безнаказанности». Мотоциклист в Ростовской области ударил ребенка-инвалида
Телеканал «360»
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В Аксае Ростовской области мотоциклист ударил 10-летнего мальчика-инвалида за то, что тот притронулся к его мотоциклу. Подробности случившегося рассказала 360.ru организатор секции адаптивного хоккея, где занимается ребенок.

Она рассказала, что все произошло на ее глазах после тренировки. Мать повела ребенка в расположенное поблизости кафе. Он подошел к припаркованному мотоциклу и постучал по корпусу пальцами.

«Это стимовое (повторяющееся - прим. ред.) движение у аутистов. Они просто стучат по поверхности. Это болезнь его! У него не было в руках ни камня, ни гвоздя, как там сейчас пишут грязь в комментариях… Это видно на видео - у мальчика абсолютно пустые руки», - объяснила собеседница 360.ru.

Мать ребенка попросила его отойти от мотоцикла, и тот направился к ней, но подскочивший мотоциклист ударил мальчика по голове, ругаясь матом. А на возмущения ответил, что ему ничего не будет. Когда одна из очевидиц попыталась снять мужчину на камеру телефона, он напал на нее, чтобы отобрать гаджет. На самом мотоцикле не было номеров.

«Вот так вот человек себя повел. Полностью уверен в своей безнаказанности. Начали предавать это все огласке, потому что сейчас, к сожалению, мало других цивилизованных методов добиться быстрой реакции», - заявила женщина.

Ребенок, по ее словам, чувствует себя нормально. На мужчину написали два заявления в полицию, но пока найти его не удалось.

Ранее мужчина в Зеленограде избил на улице школьника , попросившего его не материться.

Дети Мотоциклы Инвалиды Избиения
12 сентября 2024, 15:50
Севастопольцу вынесли приговор за призывы к убийству русских
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В Севастополе местному жителю вынесли приговор за публикацию в Сети материалов с призывом к уничтожению русских. Его отправили в колонию на год, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым.

Мужчину задержали в июне 2024 года по подозрению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

По данным следствия, 54-летний житель Севастополя в одном из мессенджеров размещал материалы, в которых активно призывал учинять над русскими расправу.

«Согласно заключению специалиста, выявленные текстовые сообщения с позиции лингвистической квалификации содержат призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности - русских», - указали в ФСБ.

Суд приговорил мужчину к одному году и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее жителя Севастополя приговорили к 16 годам строгого режима за государственную измену. Мужчина передавал секретные данные украинским спецслужбам.

ФСБ Севастополь
11 сентября 2024, 23:36
Подросток-мигрант изнасиловал школьницу на улице в Петербурге
РИА «Новости»
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Правоохранители задержали 15-летнего мигранта, изнасиловавшего школьницу в Санкт-Петербурге. Подросток напал на девочку в лесном массиве, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным, несовершеннолетний преступник повалил девочку на землю, угрожая ножом. После этого мигрант изнасиловал ребенка и отобрал у нее телефон. Это произошло около улицы Добровольцев.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия.

В Нижнем Тагиле ранее мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку и убил.

Ее тело он спрятал в подвале общежития. Подозреваемого нашли в Москве.

В Тюменской области задержали мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девочку в купе поезда, сообщал RT.

Преступление произошло в пассажирском поезде Сургут - Екатеринбург.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Мигранты Преступления Мужчины Изнасилования
11 сентября 2024, 22:28
СК начал искать новых жертв банды смоленских подростков
РИА «Новости»
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В Смоленской области возбудили уголовное дело из-за видео в социальной сети. На кадрах банда подростков избивала молодого человека, сейчас следователи ищут новых пострадавших, сообщило РИА «Новости».

Преступление произошло в Сафоново 20 августа. Пострадавший хотел познакомиться на улице с девушкой, но она отказала. Спустя несколько часов его нашли ее знакомые и избили.

Пострадавшего парня увидел случайный прохожий, который помог ему добраться до дома. Врачи диагностировали у молодого человека перелом носа, сотрясение головного мозга и ушибы.

По данным агентства, на парня напали около 10 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. На их поведение неоднократно жаловались местные жители. Правоохранители уже задержали троих подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Белгородской области хулиганы напали на тренера по боксу из Курской области. После случившегося он попал в больницу.

Уголовное дело Преступления

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