Предполагаемого заказчика убийства бизнесмена из огнемета задержали во Внуково

Осенью 2005 года наемный убийца выстрелил из пехотного огнемета по офису, в котором находились пять человек. В результате покушения все присутствующие получили ранения, но выжили.

В 2022 году предполагаемого исполнителя и его сообщника задержали. Допрос показал, что мотивом для нападения стала личная вражда к Пеункову и его вмешательство в дела бизнеса. Изначально они планировали взорвать предпринимателя возле входа в офис с помощью самодельного взрывного устройства с дистанционным управлением.

По информации канала, предполагаемым инициатором оказался 49-летний Владислав Агронский. Его задержали 4 февраля в аэропорту Внуково. При этом самого Пеункова в 2016 году приговорили к 24,5 года заключения за организацию убийства двух бизнесменов и участие в ОПГ.

Ранее столичный СК задержал подозреваемого в избиении до смерти мужчины в Москве в 2001 году. Оно произошло вечером 17 сентября на территории продуктового рынка.