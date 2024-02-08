08 февраля 2024, 10:48

Предполагаемого заказчика убийства бизнесмена из огнемета задержали во Внуково

РИА «Новости»
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В аэропорту Внуково задержали мужчину, подозреваемого в организации покушения на убийство бизнесмена Алексей Пеунков с использованием огнемета. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Осенью 2005 года наемный убийца выстрелил из пехотного огнемета по офису, в котором находились пять человек. В результате покушения все присутствующие получили ранения, но выжили.

В 2022 году предполагаемого исполнителя и его сообщника задержали. Допрос показал, что мотивом для нападения стала личная вражда к Пеункову и его вмешательство в дела бизнеса. Изначально они планировали взорвать предпринимателя возле входа в офис с помощью самодельного взрывного устройства с дистанционным управлением.

По информации канала, предполагаемым инициатором оказался 49-летний Владислав Агронский. Его задержали 4 февраля в аэропорту Внуково. При этом самого Пеункова в 2016 году приговорили к 24,5 года заключения за организацию убийства двух бизнесменов и участие в ОПГ.

Ранее столичный СК задержал подозреваемого в избиении до смерти мужчины в Москве в 2001 году. Оно произошло вечером 17 сентября на территории продуктового рынка.

Убийства Мужчины Аэропорт Внуково Москва
08 февраля 2024, 10:03
Мужчину похитили во время драки со стрельбой в центре Новосибирска
РИА «Новости»
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Возле железнодорожного вокзала в центре Новосибирска произошла драка со стрельбой. Одного из участников потасовки увезли в неизвестном направлении. Возбудили уголовное дело о похищении, сообщил СУ СКР по Новосибирской области.

Нападение произошло на улице Вокзальная магистраль утром 7 февраля. Против двух мужчин, по версии следствия, выступила группа неизвестных. Одного из потерпевших увезли в неизвестном направлении. Его судьба до сих пор неизвестна.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 126 УК России «Похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Начались оперативно-розыскные мероприятия.

На мужчину напали недалеко от вокзала, сообщил «Новосибирск онлайн». Несколько парней возрастом 19-20 лет избили его, погрузили в машину и увезли. Очевидцы слышали выстрелы.

В Тюмени двое мужчин избили подростка за шапку с кадетской звездой. Возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Следственный комитет России
08 февраля 2024, 09:16
Подросток из Кузбасса предстанет перед судом за ложное сообщение о «минировании» школы
РИА «Новости»
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Подросток из Киселевска Кемеровской области предстанет перед судом за ложное сообщение о минировании школы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По данным ведомства, в ноябре прошлого года в полицию Киселевска из единой диспетчерской службы поступило сообщение об угрозе одной из местных школ. Правоохранители и сотрудники экстренных служб прибыли на сигнал. При обследовании здания ничего не обнаружили. Спустя время полицейские установили звонившего.

«Им оказался 15-летний учащийся данного образовательного учреждения. Он стал фигурантом уголовного дела», - указали в ведомстве.

Подросток решил похулиганить и сообщил о «минировании» школы с телефона одноклассника. Расследование уголовного дела завершили. По статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма подростку грозит до пяти лет лишения свободы.

В начале февраля из торгового центра «Охотный ряд» в Москве эвакуировали почти 500 человек. Причиной стало сообщение о минировании от анонима.

Уголовное дело Суд Школы Терроризм
08 февраля 2024, 08:59
Уголовное дело возбудили в Тюмени после избиения подростка мужчинами
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В соцсетях распространилось видео из Ново-Патрушево (Тюмень), на котором взрослые мужчины в подъезде избивают подростка. По факту происшествия возбудили уголовное дело, рассказали «360» в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Telegram-канал «ЧС Тюмень» привел слова матери 16-летнего подростка, что причиной нападения стала его шапка - мужчины «из пивнушки» перепутали армейскую звезду на ней с кадетской. Все случилось вечером 5 февраля. Парень был в гостях и вышел из дома с другом-ровесником и его 15-летней девушкой, когда на них набросились с кулаками.

«По данному факту возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию причастных», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области.

Прокурор региона Владислав Московских взял расследование и его результаты на контроль и поручил прокуратуре Ленинского округа Тюмени проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Если на то будут основания, прокуроры примут меры реагирования, сообщила пресс-служба ведомства по области.

Уголовное дело Тюмень Мужчины Полиция Избиения
08 февраля 2024, 02:36
Неизвестные похитили водителя и пассажиров прямо на дороге в Екатеринбурге
Freepik
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В Екатеринбурге на перекрестке Белинского и Большакова неизвестные мужчины силой задержали шофера и пассажиров «Жигулей». Видео с места происшествия опубликовало издание E1.ru.

Сначала три автомобиля окружили темные «Жигули», а потом из машин вышли крепкие мужчины. Они жестко вытолкали из автомобиля водителя и пассажиров, опустили их лицом в грязь и начали обыскивать. Потом неизвестные подняли этих людей и затолкнули в свои автомобили.

На кадрах момент задержания похож на следственную процедуру, однако никто из участников происшествия не был в форме правоохранителей. В полиции города заявили, что информации о случившемся им не поступало.

Ранее неизвестные похитили мужчину в Челябинске. Потерпевшего затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении днем на глазах у свидетелей.

Мужчины Екатеринбург Машины Водители

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