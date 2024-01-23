23 января 2024, 14:41

Предполагаемого убийцу подброшенной к мусорке девушки в Воронеже объявили в розыск

Пресс-служба Следственного комитета
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В убийстве 17-летней девушки в Воронеже обвинили 28-летнего парня. Его объявили в розыск, сообщило Следственное управление СКР по Воронежской области.

«Следователем СК заочно предъявлено обвинение в совершении данного преступления уроженцу города Махачкалы Республики Дагестан, <…> который скрылся с места преступления и объявлен в розыск», - заявила пресс-служба.

Фигурантом уголовного дела по статье 105 УК «России» стал 28-летний Марк Попов, прописанный в Мичуринске Тамбовской области. Его особыми приметами стали татуировки - на обеих руках и в виде демона на груди. На левой ноге в районе голеностопного сустава могла остаться повязка. Следком призвал жителей сообщить в полицию о его местонахождении и гарантировал обратившимся конфиденциальность.

Спрятанное в сумке тело 17-летней девушки нашли ночью 22 января возле мусорных баков в Ленинском районе Воронежа, сообщил RT. По одной из версий, ее убили в съемной квартире.

Уголовное дело Убийства Следственный комитет России
23 января 2024, 14:45
Организаторы фальшивого обменника в Москве похитили почти 10 миллионов рублей
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В Москве привлекут к уголовной ответственности 47-летнего мужчину, подозреваемого в краже 9,5 миллиона рублей через липовый обменник. Его отправили в изолятор на время следствия, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина в соцсетях нашел подработку в сфере строительства. Он написал потенциальному работодателю, а тот предложил заработать деньги, создав нелегальный пункт обмена валюты. Договорившись о сделке, инициатор передал «сотруднику» с помощью закладки паспорт на чужое имя, деньги на аренду и ремонт помещения, а также телефон для связи.

Исполнитель снял в столице «офис» с черным выходом, используя чужие документы, и провел в нем ремонт. Второй выход он замаскировал построенной стеной с окном и купюроприемником. Затем создал обстановку обменника с мебелью, машинкой для пересчета денег и специально купленной пачкой ненастоящих долларов.

Позже подельник сообщил о двух мужчинах, которые хотят купить валюту. Соучастник встретил их и провел в подготовленное помещение. Сам зашел за стену, где якобы стояла касса, показал заранее подготовленный муляж валюты и взял деньги для обмена. Под предлогом убрать купюры он вышел через черный ход, забрав более чем 9,5 миллиона рублей. После этого злоумышленник отдал выручку инициатору, а миллион оставил себе в качестве зарплаты.

Полицейским удалось задержать подозреваемого в Ростове-на-Дону, ему предъявили обвинение и арестовали. Прокуратура взяла на контроль дальнейшее расследование дела.

Ранее участник «Своей игры» лишился кошелька с валютой на шопинге в московском ТЦ. Общая сумма ущерба составила 259 тысяч рублей.

Мошенничество Кражи Москва
23 января 2024, 14:20
«Мы не кровожадные». Отец подозреваемого в убийстве кавээнщика в Сочи дагестанца рассказал о сыне
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Комик Амиран Геворкян скончался через два дня после драки на сочинском фестивале КВН. Под подозрение попал 32-летний дагестанец Артур. Сейчас предполагаемого убийцу разыскивают. Отец Артура Закир рассказал «360», что сын пока не появлялся дома.

Из-за чего произошла потасовка, он не знает. Но свидетели, по словам Закира, видели, что у Амирана был нож. Это запечатлели и камеры видеонаблюдения, добавил он.

«Он (Амиран - прим. ред.) и других оскорблял, маму задел. Он же (сын Закира - прим. ред.) туда не драться поехал. <…> Такой нелепый случай», - сообщил Закир.

Отец добавил, что уже несколько дней не может дозвониться до сына. Тот тоже на связь не выходил. Сам Артур, отметил Закир, «и мухи не обидит». Сейчас родитель пытается разобраться, что же произошло. Как рассказали ему очевидцы, повздорить молодые люди могли из-за того, что Амиран оскорблял и парней, и их родственников, потом предлагал подраться на ножах.

«От броска же люди не умирают. <…> Я не верю, не может быть. Никогда [Артур] мухи не обидит, я это знаю. Видимо, сильное что-то было. Я очень сожалею. <…> Мы не кровожадные, мы педагоги», - подчеркнул Закир.

Он выразил слова сочувствия родителям погибшего юмориста, отметив, что на его месте мог оказаться и его сын.

Знакомый Артура также сообщил «360», что не знает подробностей драки, но товарища не считает конфликтным человеком.

«Я сам только что узнал. Я подробностей пока не знаю. Парень (подозреваемый - прим. ред.), конечно, золотой, хороший. Тоже неконфликтный. Что там случилось - без понятия», - поделился собеседник.

Ранее друг погибшего заявил, что охранники в месте проведения фестиваля вели себя некомпетентно. Они вывели молодых людей на улицу, как собак , чтобы те дрались там. По предварительной информации, подозреваемый толкнул Геворкяна, юморист упал и получил травму головы.

Драки Убийства Сочи Фестивали
23 января 2024, 13:52
«Вывели на улицу, как собак». Друг убитого юмориста раскрыл детали конфликта на фестивале КВН в Сочи
Unsplash
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Юморист Амиран Геворкян провел два дня в коме после драки на фестивале КВН в Сочи, а затем скончался. Друг убитого рассказал «360», что 31-летнего шоумена толкнули, он сорвался с обрыва на парковку, получил травму головы и потерял сознание. В больнице мужчине пришлось делать трепанацию черепа.

«Он был в коме два дня. Завязалась потасовка на фестивале. Охранники КВН некомпетентно вывели их на улицу, как собак оставили, чтоб там дрались, а не внутри. Было очень много людей. Амиран пропал из вида. Оказалось, он отошел в сторону разговаривать с двумя ребятами. И то они не кавээнщики, просто залетные ребята», - рассказал собеседник «360».

По словам друга Амирана, молодые люди были немного пьяны. Ребята, с которыми повздорил погибший, были из дагестанской команды, но не играли. Один из зачинщиков конфликта ударил юмориста, а затем толкнул. Злоумышленника, избившего кавээнщика ищут. Как отметил собеседник, у Геворкяна из родственников остался только отец. Мать шоумена умерла около года назад.

Человек с большим сердцем и тонким чувством юмора Похороны Геворкяна проходят 23 января. После панихиды, которая состоялась в местном мавзолее, пройдет церемония погребения. Проводить в путь Амирана отправились его друзья.

«Амиран был человеком с большим сердцем, жизнерадостным, с тонким чувством юмора», - рассказал «360» другой знакомый погибшего.

Драка произошла 18 января у гостиницы «Жемчужина». Причины произошедшего - неизвестны. Как отметил в разговоре с «360» еще один товарищ убитого, Амиран был неконфликтным человеком и не ввязывался в драки.

«Это наш друг хороший, царство небесное. Золотой человек, замечательный. Вообще далек от драк. Мирный, никогда ни с кем не конфликтовал», - подчеркнул он.

В Сочи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Личность наносившего удары потерпевшему установили.

Драки Больницы Сочи Мужчины Фестивали
23 января 2024, 13:47
Уголовное дело возбудили в Сочи после смерти Амирана Геворкяна
РИА «Новости»
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти комика Амирана Геворкяна в результате полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, ночью 18 января у гостиницы на улице Черноморской города-курорта между двумя мужчинами произошел конфликт. Ими были бывший игрок команды КВН «Южная столица» Амиран Геворкян и кавээнщик из команды «Лахмаджу» из Дагестана Артур Расулов. Перепалка переросла в драку.

«В результате произошедшего конфликта мужчина нанес удары по голове и телу 31-летнему оппоненту. Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу, где, несмотря на оказанную помощь, скончался через несколько дней в результате полученных повреждений», - сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали пострадавшему юмористу открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и гематомы. Мужчина впал в кому , а через несколько дней умер, не приходя в сознание.

Драки Уголовное дело Сочи Мужчины Следственный комитет России

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