Предполагаемого убийцу охотников в Талдоме арестовали

Убившая младших сестер в Тольятти 13-летняя девочка заранее прочла Уголовный кодекс и понимала, что ее не станут судить. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Правоохранители установили, что школьница купила в магазине Уголовный кодекс и оставила закладку на статье «Убийство». Вероятно, она знала, что избежит ответственности в силу возраста. Суд временно поместил подростка в специализированное учреждение.

Также она призналась следователям, что перед убийством пила алкоголь, чтобы справиться с эмоциями. При этом слова девочки проверить сейчас уже нельзя: у нее не брали анализы после задержания.

Убийство в Тольятти произошло 8 октября: в доме на улице Лизы Чайкиной нашли тела девочек двух и пяти лет. Позднее в расправе над ними призналась их сводная 13-летняя сестра.

По предварительным данным, она не хотела, чтобы мама на фоне случаев домашнего насилия мирилась с отчимом.