Предполагаемого педофила из Орехово-Зуева арестовали на два месяца
Жителя Орехово-Зуева, подозреваемого в изнасилованиии двух девочек, арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Московской области
«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 34-летнему уроженцу Брянской области предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух девочек», - заявили в ведомстве.
Следствие выяснило, что в январе этого года подозреваемый совершил насильственные действия в отношении девочки в заброшенном доме. Там же он изнасиловал еще одну несовершеннолетнюю.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчину арестовали до 28 марта 2025 года.
360.ru связался с братом подозреваемого в педофилии. Родственник не поверил в виновность мужчины. По его словам, полицейские провели обыск в его квартире, но ничего не нашли.