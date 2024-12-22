22 декабря 2024, 00:54

Предновогодний террор. Почему поджоги банков и ТЦ в России приобрели массовый характер

РИА «Новости»
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Вечером 21 декабря посетители отделения почты в Химках стали в панике выбегать на улицу из-за поджога пиротехники. Похожие случаи в этот же день произошли в Москве и Королеве, еще несколько — в Санкт-Петербурге. Устроившие это люди мало напоминали террористов, но наказание получат именно по этой статье. 360.ru разобрался, как связаны все эти случаи.

Поджоги петард в Москве и Подмосковье В почтовом отделении на улице Московской в Химках 21 декабря пошел дым. Посетители быстро выбежали на улицу и вызвали полицию. К тому времени поджигательница - местная жительница 1954 года рождения - успела скрыться, но в этот же день ее вычислили и поймали.

Не меньше перепугались и посетители МФЦ в Королеве, который находится в торговом центре «Гелиос» на проспекте Космонавтов. Мужчина 1961 года рождения поджег петарды в центре зала. Администрации пришлось эвакуировать весь ТЦ на 300 человек и вызвать пожарных.

Две другие старушки чуть не подпалили полицейский УАЗ возле 57-го отдела полиции в Выборгском районе. Они облили машину бензином, но поджечь не успели - сотрудники взяли их на месте преступления.

В отделении банка на проспекте Ленина в Колпине неизвестный поджег банкомат. Передняя панель сгорела полностью.

По словам очевидца , деньги остались на месте.

В Адмиралтейском районе орудовал 20-летний житель Ломоносовского района. Он забросал коктейлями Молотова местный военкомат. В Красногвардейском районе 17-летняя девушка подожгла служебную машину на улице Коммуны. В Кингисепском районе в Ленобласти 18-летний юноша спалил уличный банкомат.

Другие поджоги Похожие выходки случались и раньше. Например, вечером 20 декабря мужчина запустил салют в отделении банка на бульваре Яна Райниса в Москве. Служба безопасности схватила его и передала полиции.

Московские любители пиротехники стали участниками другой схемы, но тоже под управлением украинских телефонных мошенников.

Фейерверк в МФЦ в Королеве запустил мануальный терапевт. Сначала его развели на деньги, а потом - на дело. Та же история произошла в ТЦ «Форт» - аферисты выманили у пенсионерки 120 тысяч рублей и пообещали вернуть в обмен на незаконную услугу.

«В течение последних дней фиксируется самая массовая волна воздействий мошенников, заканчивающихся принуждением жертв к совершению дестабилизующих действий», - сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По подсчетам правоохранителей, на манипуляции мошенников поддались почти 20 человек. Они стали участниками психологических операций недружественных стран.


Этого пироману оказалось мало, поэтому он направился в Костинский отдел полиции. Явка с повинной в его планы не входила - мужчина опять попытался поджечь пиротехнику , на этот раз неудачно. Его тоже задержали.

Третий случай произошел в Отрадном на северо-востоке Москвы в торговом центре «Форт» на улице Декабристов. Покупатели услышали звуки, похожие на выстрелы, и запаниковали. Началась эвакуация. Подъехали скорая помощь и силовики. Причиной эвакуации опять стала пиротехника - неизвестный взорвал петарду.

Взрывы в Петербурге и Ленобласти Не обошлось без диверсий и в культурной столице. В этот же день хлопок произошел в банке на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе. В объектив камеры видеонаблюдения попала женщина 1956 года рождения, которая зажгла петарду и бросила в банкомат.


В Санкт-Петербурге 18 декабря 76-летняя пенсионерка устроила фейерверк в банке на проспекте Луначарского, а пятеро подростков в возрасте от 14 до 16 лет подожгли деревянный шкаф в подъезде на улице Лени Голикова. На следующий день десятиклассница попыталась поджечь здание районной администрации в Кингисеппском районе Ленобласти.

Заказчики поджогов петард в ТЦ У всех этих случаев есть много общего. Например, ни одного пострадавшего. Орудовавшие коктейлями Молотова поджигатели действовали по указке заграничных кураторов, сообщила петербургская полиция. Заказчики связались с ними по телефону или в мессенджерам и убедили пойти на диверсию.

Поджоги Химки Терроризм Взрывы Москва
22 декабря 2024, 01:05
Женщина в Анапе пыталась поджечь банкомат и запустила салют возле МВД
РИА «Новости»
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Жительница Анапы запустила фейерверк возле здания полиции и пыталась поджечь банкоматы. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.

«Женщина, находясь в парковой зоне возле городского отдела МВД, запустила в воздух фейерверк», - отметили в сообщении.

После этого она пришла к отделению банка и попыталась облить банкоматы бензином, который принесла с собой. Прохожие помешали женщине совершить поджог, они вызвали сотрудников полиции.

Правоохранители выяснили, что злоумышленницей оказалась 59-летняя местная жительница. Она действовала по указанию незнакомцев, которые связались с ней по телефону. Мотивы поступка выясняются.

На этой неделе атаки на отделения банков произошли в нескольких городах. В Красноярске студентка облила бензином аппараты в отделении финансовой организации и подожгла. Накануне юноша взорвал салюты в отделении банка в Балашихе по заданию украинских кураторов.

Банки Поджоги Бензин Женщины Полиция Краснодарский край Анапа
21 декабря 2024, 23:25
В Петербурге нашли закопанный чемодан с телом женщины
РИА «Новости»
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В Невском районе Петербурга в подвале одного из домов обнаружили тело задушенной женщины, пролежавшее в чемодане почти две недели. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Тело 30-летней женщины находилось в закопанном в грунт чемодане в подвале дома № 19 по улице Ольги Берггольц. Оно пролежало там 12 дней.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

«По данным следствия, гражданин Республики Узбекистан 10 декабря покинул территорию РФ и выехал на родину, где обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что 9 декабря совершил убийство своей соотечественницы, являющейся его сожительницей», - уточнило ведомство.

Мужчина назвал точный адрес, где спрятал труп. Прибывшая на место следственно-оперативная группа в ходе осмотра подтвердила информацию, полученную от узбекских коллег.

Первыми об исчезновении девушки забеспокоились ее родственники, которые обратились к правоохранителям. Они побеседовали с ее сожителем - 24-летним Аббосом, вернувшимся из России, и добились от него признания, сообщил портал «Фонтанка».

Мужчина рассказал, что он задушил сожительницу во время ссоры, а потом спрятал ее тело и покинул Россию.

Ранее в Ростове-на-Дону пьяный мужчина зарезал 14-летнюю дочь и ранил супругу, а потом свел счеты с жизнью.

Санкт-Петербург Убийства Узбекистан Следственный комитет России
21 декабря 2024, 20:47
Уголовное дело возбудили после массового отравления хлором в Тюменской области
РИА «Новости»
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Парами хлора в бассейне в Тюменской области отравились 17 человек, в том числе 15 детей. Следственные органы возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СК.

Группа сибиряков приехала на базу отдыха недалеко от Тобольска.

После купания в бассейне 15 детей и две взрослые женщины почувствовали недомогание. Врачи госпитализировали их с подозрением на отравление парами хлора.

Следком возбудил уголовное дело по части второй статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования.

Отравление хлором может окончиться смертельно. Такой случай произошел в Ижевске в пансионате для престарелых. Три пенсионерки умерли после того, как их 82-летняя соседка растворила в воде хлорсодержащие таблетки для уборки.

Уголовное дело Тюмень Дети Следственный комитет России
21 декабря 2024, 20:05
Бывшего замминистра просвещения задержали в Москве по делу о хищениях
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции задержали бывшего заместителя министра просвещения России по подозрению в многомиллионном хищении средств из бюджета. Как сообщила пресс-служба МВД, экс-чиновника правоохранители остановили в одном из московских аэропортов, когда тот прилетел из-за границы.

По версии следствия, задержанный вместе с бывшим проректором подведомственного министерству института, а также руководителем и сотрудником компании, ответственной за подготовку кадров, похитили более 54 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие профессионального образования.

Участники сговора заключили госконтракт для проведение стажировок педагогов в рамках федеральной программы. Но никаких мероприятий проводить не стали, а для отчета представили поддельные документы. Деньги злоумышленники разделили между собой.

Московские следователи завели уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого задержали трех участников коррупционной схемы. Сейчас они находятся под арестом. Уехавшего из России заместителя министра обвинили заочно и объявили в федеральный розыск. После его возвращения его задержали в аэропорту.

Задержания МВД РФ Коррупция Чиновники

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