Предновогодний террор. Почему поджоги банков и ТЦ в России приобрели массовый характер

Поджоги петард в Москве и Подмосковье В почтовом отделении на улице Московской в Химках 21 декабря пошел дым. Посетители быстро выбежали на улицу и вызвали полицию. К тому времени поджигательница - местная жительница 1954 года рождения - успела скрыться, но в этот же день ее вычислили и поймали.

Не меньше перепугались и посетители МФЦ в Королеве, который находится в торговом центре «Гелиос» на проспекте Космонавтов. Мужчина 1961 года рождения поджег петарды в центре зала. Администрации пришлось эвакуировать весь ТЦ на 300 человек и вызвать пожарных.

Две другие старушки чуть не подпалили полицейский УАЗ возле 57-го отдела полиции в Выборгском районе. Они облили машину бензином, но поджечь не успели - сотрудники взяли их на месте преступления.

В отделении банка на проспекте Ленина в Колпине неизвестный поджег банкомат. Передняя панель сгорела полностью.

По словам очевидца , деньги остались на месте.

В Адмиралтейском районе орудовал 20-летний житель Ломоносовского района. Он забросал коктейлями Молотова местный военкомат. В Красногвардейском районе 17-летняя девушка подожгла служебную машину на улице Коммуны. В Кингисепском районе в Ленобласти 18-летний юноша спалил уличный банкомат.

Другие поджоги Похожие выходки случались и раньше. Например, вечером 20 декабря мужчина запустил салют в отделении банка на бульваре Яна Райниса в Москве. Служба безопасности схватила его и передала полиции.

Московские любители пиротехники стали участниками другой схемы, но тоже под управлением украинских телефонных мошенников.

Фейерверк в МФЦ в Королеве запустил мануальный терапевт. Сначала его развели на деньги, а потом - на дело. Та же история произошла в ТЦ «Форт» - аферисты выманили у пенсионерки 120 тысяч рублей и пообещали вернуть в обмен на незаконную услугу.

«В течение последних дней фиксируется самая массовая волна воздействий мошенников, заканчивающихся принуждением жертв к совершению дестабилизующих действий», - сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По подсчетам правоохранителей, на манипуляции мошенников поддались почти 20 человек. Они стали участниками психологических операций недружественных стран.





Этого пироману оказалось мало, поэтому он направился в Костинский отдел полиции. Явка с повинной в его планы не входила - мужчина опять попытался поджечь пиротехнику , на этот раз неудачно. Его тоже задержали.

Третий случай произошел в Отрадном на северо-востоке Москвы в торговом центре «Форт» на улице Декабристов. Покупатели услышали звуки, похожие на выстрелы, и запаниковали. Началась эвакуация. Подъехали скорая помощь и силовики. Причиной эвакуации опять стала пиротехника - неизвестный взорвал петарду.

Взрывы в Петербурге и Ленобласти Не обошлось без диверсий и в культурной столице. В этот же день хлопок произошел в банке на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе. В объектив камеры видеонаблюдения попала женщина 1956 года рождения, которая зажгла петарду и бросила в банкомат.





В Санкт-Петербурге 18 декабря 76-летняя пенсионерка устроила фейерверк в банке на проспекте Луначарского, а пятеро подростков в возрасте от 14 до 16 лет подожгли деревянный шкаф в подъезде на улице Лени Голикова. На следующий день десятиклассница попыталась поджечь здание районной администрации в Кингисеппском районе Ленобласти.

Заказчики поджогов петард в ТЦ У всех этих случаев есть много общего. Например, ни одного пострадавшего. Орудовавшие коктейлями Молотова поджигатели действовали по указке заграничных кураторов, сообщила петербургская полиция. Заказчики связались с ними по телефону или в мессенджерам и убедили пойти на диверсию.