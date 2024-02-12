12 февраля 2024, 16:44

«Познакомились в такси». Знакомая убитой в Новосибирске женщины рассказала об обвиняемом

РИА «Новости»
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Тела пропавших без вести в конце января женщины и ее пятилетней дочери новосибирские следователи обнаружили в разных районах области. Подозреваемым в расправе оказался сбежавший из России в Казахстан житель областного центра. Его задержали в Туркестанской области соседней страны при попытке пересечь границу для дальнейшего бегства. Знакомая убитой в беседе с «360» заявила, что на преступление злоумышленника толкнули заработки погибшей женщины.

По его словам, женщина с дочкой переехали в Новосибирск несколько лет назад. Там у нее уже была квартира и хорошая работа. С предполагаемым убийцей она познакомилась в такси, мужчина втерся к ней в доверие.

«Она пропала, когда поехала ставить сигнализацию на машину, которую купила с его помощью. Просто перестала выходить на связь, а когда начали писать через мессенджер, то отвечал уже он», - заявила знакомая погибшей.

Также собеседница «360» добавила, что в первые часы мужчина заявлял, что женщина с ребенком уже спят, поэтому будить их не будет. Когда на следующий день на номер начали звонить, то он просто сбрасывал трубку. Обеспокоенная судьбой подруги обратилась в полицию.

Женщина считает, что именно этот человек расправился с ее подругой и ее дочерью. По ее словам, мужчина воспользовался тем, что мать с ребенком могли нуждаться в помощи после переезда.

«Были они любовниками или нет - я не знаю. Она нам не говорила. Человек просто ей помогал. <…> Она переехала в купленную квартиру, у нее была работа. Все было хорошо, пока не появились дополнительные деньги, а он про них узнал», - пояснила собеседница «360» мотивы подозреваемого.

Она подчеркнула, что мужчина, которого она считает виновным в убийстве знакомой и ее пятилетней дочки, сам приехал в Россию из Таджикистана. Он прославился как боец MMA. В Сети есть видео, где он выходил на ринг с флагами двух стран.

По данным областного главка СК , мать и пятилетняя дочь пропали в 20-х числах января. В ходе оперативных действий криминалисты обнаружили труп женщины в Тогучинском районе, а девочку нашли мертвой в пригороде Новосибирска.

Сейчас следователи договариваются с коллегами из Казахстана об экстрадиции обвиняемого в двойном убийстве.

Казахстан Убийства Дети СК РФ Россия Сибирь Таджикистан
12 февраля 2024, 17:03
Срезавших скальп с подростка в Электростали приговорили к колонии
РИА «Новости»
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Насильно срезавшие ножом окрашенный ирокез вместе с кожей с головы 19-летнего подростка обвиняемые в хулиганстве отправились в колонию общего режима на три года и шесть месяцев. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, такое решение вынес Электростальский городской суд.

Фигурантов дела признали виновными в причинении вреда средней тяжести из хулиганских побуждений, а также в применении насилия и угрозах. Кроме вынесенного решения по уголовным делам, суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших. Теперь подсудимые обязаны выплатить 750 тысяч рублей пережившим нападение подросткам.

Пьяные мужчины напали на молодых людей в Электростали в июле прошлого года. Нетрезвым хулиганам не понравилось, что у одного из встретившихся им подростков окрашены волосы.

Сначала злоумышленники угрожали молодым людям, а после один из них достал нож и срезал волосы с головы парня, срезав также часть кожи. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение городской больницы, где ему оказали помощь.

По словам представителя лечебного учреждения Антона Мелешкина, полученные пострадавшим раны сильно кровоточили. Поэтому в больнице пациента оставили на 10 дней.

После лечения пострадавшего ждет долгая реабилитация. Врачи планировали провести пластическую операцию на коже головы, а также пересадку волос на пострадавшие участки.

Насильно срезавшие ножом окрашенный ирокез вместе с кожей с головы 19-летнего подростка обвиняемые в хулиганстве отправились в колонию общего режима на три года и шесть месяцев. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области , такое решение вынес Электростальский городской суд.

Уголовное дело Суд Электросталь
12 февраля 2024, 16:11
Подозреваемых в ограблении бойца СВО в Приморье подростков задержали
РИА «Новости»
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Подростков, подозреваемых в нападении на участника специальной военной операции, задержали в Уссурийске. Об этом сообщили в пресс-службе Управления СК России по Приморскому краю.

«Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю <…> задержаны подростки, избившие участника СВО и похитившие у него имущество», - отметили в ведомстве.

По версии следствия, в конце января толпа подростков «под предлогом мнимых долговых обязательств» проникла в квартиру к бойцу СВО. Хулиганы избили военнослужащего и украли у него имущество на семь тысяч рублей. Происходящее они сняли на камеру мобильного телефона.

По данному факту возбудили сразу два уголовных дела. Одно из них - по статье о халатности. Региональный главк СК России связал совершенное преступление с некачественной работой органов системы профилактики. В ведомстве уточнили, что ранее уже происходили ситуации, при которых нужно было побеседовать с семьями подростков.

Второе дело по статье о грабеже возбудили полицейские. Следователи изъяли материалы из органов внутренних дел и приняли в производство.

Уголовное дело Ограбления СК РФ
12 февраля 2024, 13:15
Собчак отреагировала на приговор Суханову
РИА «Новости»
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Известная журналистка и блогер Ксения Собчак назвала несправедливым и несоразмерным своему бывшего сотруднику Кириллу Суханову. Об этом она написала в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Это не просто несправедливость, а гораздо больше. Нет слов. Я выполнила все договоренности, чтобы смягчение было - 7,5 года, за что? Зачем вы ломаете людям жизни? За что такая несоразмерность?» - задалась вопросом журналистка.

В понедельник Хамовнический суд Москвы приговорил Суханова к 7,5 года колонии строгого режима по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Также по семь лет колонии в рамках дела получили Тимур Бигаев и Ариан Романовский.

Следствие установило, что Суханов требовал 11 миллионов рублей за отказ от публикации порочащих сведений в Telegram-канале «Тушите свет». По информации правоохранителей, Романовский и Бигаев работали администраторами канала.

Суд Ксения Собчак Приговоры
12 февраля 2024, 12:19
Двое мужчин обокрали 13-летнего школьника на остановке в Москве
РИА «Новости»
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Двое взрослых мужчин ограбили подростка на остановке на севере Москвы. У ребенка украли дорогостоящий гаджет. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, на Бауманской улице один мужчина отвлекал 13-летнего мальчика, который залезал в автобус. В это время его соучастник вытащил у подростка мобильный телефон за 50 тысяч рублей.

После кражи карманники скрылись с места происшествия. Полицейские оперативно задержали 38-летнего и 43-летнего подозреваемых. Теперь фигурантам грозит до пяти лет колонии строго режима.

Ранее мужчину заподозрили в квартирных кражах на востоке Москвы. Подозреваемый забрался на второй этаж и залез внутрь квартиры. Там он нашел спортивные сумки и шуруповерт с аккумулятором. Забрав вещи, домушник вылез в окно на кухне и спустился по газовой трубе.

Дети Кражи Москва

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