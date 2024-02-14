Пожизненное заключение назначили петербуржцу за надругательство над детьми

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор семейной паре за надругательство над своими и чужими детьми. Мужчина получил пожизненный срок, женщина - 17 лет колонии. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Процесс проходил в закрытом режиме. Суд приговорил 56-летнего логиста к пожизненному заключению. А его жена - 54-летняя сотрудница библиотеки - отправится в исправительную колонию общего режима на 17 лет. Оба фигуранта дела ранее не были судимы. Они признали свою вину.

Супружеская пара находилась под стражей с сентября 2022 года. По данным «Фонтанки», мужчина и женщина подвергали насилию свою дочь и приемного сына. Они собирали «коллекцию» фотографий, на которых голые родители «взаимодействовали с детьми». Как уточнили авторы материала, девочку изнасиловали спустя несколько дней после рождения.

Мужчина признал, что фотографиями интимного характера делился в интернете с «заинтересованными пользователями». А на протяжении нескольких лет совершал действия сексуального характера в отношении приемного сына.

Во время расследования дела выяснилось, что еще одной жертвой насилия стали другие мальчики, которые приходили к ним в гости, уточнила «Фонтанка».