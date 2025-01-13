Пожилую пару жестоко убили в доме под Тверью

Сбер раскрыл один из «университетов» в даркнете, который готовил мошенников и хакеров, совершающих атаки на российские компании. Об этом РИА «Новости» рассказал зампред правления компании Станислав Кузнецов.

Он рассказал, что на обучение в таком онлайн-университете регулярно проходит набор слушателей, причем есть даже некий конкурс. Обучающимся предлагают различные курсы и учебные материалы, а по окончании курсов ученики сдают экзамены. При этом, по данным Кузнецова, обучение в этом заведении уже прошли около 10 тысяч человек, а поступали на обучение вдвое больше.

По словам топ-менеджера, мошенничество - это целая индустрия с большим количеством различных специализаций. И для многих из них особых знаний и навыков не требуется, как, например, тем, кто занимается обзвоном жертв.

«Обзвонщик - это рядовой пехотинец в армии мошенников. Его задача - работа по шаблонным скриптам, ключевой навык - умение втираться в доверие и достоверно играть свою роль», - объяснил эксперт.

Вместе с тем он отметил, что в последнее время в качестве обзвонщиков набирают людей со знанием иностранных языков - восточноевропейских, западноевропейских, стран Балтии.

Ранее семейная пара из Подмосковья развела маркетплейс на 18 миллионов рублей. Злоумышленники воспользовались проходившей у одного из онлайн-трейдера акцией.