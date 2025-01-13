13 января 2025, 08:21

Пожилую пару жестоко убили в доме под Тверью

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В доме в Тверской области нашли тела пожилых мужчины и женщины со следами телесных повреждений. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Обстоятельства их обнаружения и характер причиненных телесных повреждений свидетельствует о криминальном характере смерти», - заявили в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве двух людей, совершенном с особой жестокостью.

Криминалисты детально осмотрели место происшествия, изъяли все нужные для расследования вещи, а также назначили ряд экспертиз.

Ранее труп обнаружили в новогоднюю ночь в Екатеринбурге. Как рассказали местные жители, мертвое тело выбросил неизвестный водитель Lada Priora. Сначала свидетели события решили, что выброшенный человек пьяный, поэтому пошли ему помогать. Когда люди подошли ближе, то выяснили, что он мертвый.

Уголовное дело Убийства Пенсионеры Россия
13 января 2025, 04:47
Россиянам рассказали, в каких университетах готовят мошенников
Freepik
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Сбер раскрыл один из «университетов» в даркнете, который готовил мошенников и хакеров, совершающих атаки на российские компании. Об этом РИА «Новости» рассказал зампред правления компании Станислав Кузнецов.

Он рассказал, что на обучение в таком онлайн-университете регулярно проходит набор слушателей, причем есть даже некий конкурс. Обучающимся предлагают различные курсы и учебные материалы, а по окончании курсов ученики сдают экзамены. При этом, по данным Кузнецова, обучение в этом заведении уже прошли около 10 тысяч человек, а поступали на обучение вдвое больше.

По словам топ-менеджера, мошенничество - это целая индустрия с большим количеством различных специализаций. И для многих из них особых знаний и навыков не требуется, как, например, тем, кто занимается обзвоном жертв.

«Обзвонщик - это рядовой пехотинец в армии мошенников. Его задача - работа по шаблонным скриптам, ключевой навык - умение втираться в доверие и достоверно играть свою роль», - объяснил эксперт.

Вместе с тем он отметил, что в последнее время в качестве обзвонщиков набирают людей со знанием иностранных языков - восточноевропейских, западноевропейских, стран Балтии.

Ранее семейная пара из Подмосковья развела маркетплейс на 18 миллионов рублей. Злоумышленники воспользовались проходившей у одного из онлайн-трейдера акцией.

Рубль Мошенничество Работа Экзамены Хакеры Маркетплейсы
12 января 2025, 10:25
Тувинского директора МУПа осудят за трату бюджета в личных целях
Пресс-служба МВД
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Директора МУПа в Туве заподозрили в расхищении бюджетных средств. По версии следствия, женщина оплачивала этими деньгами тепло в офисном здании мужа, потратив 12 миллионов рублей. Об этом сообщил официальный канал МВД.

По его данным, чиновница воспользовалась служебным положением и внесла в список городского имущества офисное здание, принадлежащее ее мужу. После этого женщина заключила с теплоснабжающей организацией контракт о поставке туда тепловой энергии и горячего водоснабжения.

«В период с 2020 по 2023 год данные услуги злоумышленница оплачивала за счет средств муниципального унитарного предприятия, причинив ущерб управляемой организации на сумму около 12 миллионов рублей», - отметили в МВД.

Супруг директора МУПа сдавал помещения в аренду индивидуальным предпринимателям и фирмам. Полиция провела обыски и изъяла документы, подтверждающие махинации, а также 770 тысяч рублей. Против чиновницы возбудили уголовное дело, на ее имущество наложили арест.

Ранее по коррупционной статье обвинили бывшего следователя СК Марата Тамбиева. По версии следствия, он вымогал у хакеров взятку в 7,3 миллиарда рублей.

Уголовное дело МВД РФ Коррупция Чиновники Полиция
12 января 2025, 09:11
Московского повара арестовали за подготовку к участию в террористической деятельности
РИА «Новости»
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Повара одного из московских ресторанов обвинили в подготовке к участию в деятельности террористической организации. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило РИА «Новости».

Подозреваемого арестовали до 8 марта. Уголовное дело против мужчины возбудили в апреле 2024 года. По информации агентства, фигурант дела является иностранным гражданином, который работал поваром в ресторане национальной кухни.

Обвиняемый и его адвокат не возражали против ходатайства стороны обвинения о продлении ареста.

«По делу получены две комплексные психолого-лингвистические экспертизы по имеющимся на странице личного аккаунта в Instagram* публикациям террористической направленности», - отметило агентство.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ногинска. Мужчину заподозрили в пропаганде и оправдании терроризма. По версии следствия, россиянин публиковал в Сети материалы о запрещенном в России украинском военизированном объединении.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Суд Терроризм Москва
11 января 2025, 16:25
Трое пострадавших от перестрелки в Сухуме скончались в больнице
Пресс-служба МВД
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Три человека, пострадавших в результате перестрелки в сухумском кафе, скончались в больнице от полученных ранений. Об этом со ссылкой на минздрав Абхазии сообщило РИА «Новости».

Трех абхазских граждан госпитализировали после перестрелки между посетителями кафе. Полиция задержала стрелка. Несмотря на оказанную медпомощь, врачи не смогли спасти пострадавших, травмы которых оказались несовместимы с жизнью.

«Трое пострадавших в перестрелке в кафе „Бисквит“ в столице Абхазии скончались от полученных ранений», - отметили в минздраве республики.

По данным сайта «Аргументы и факты» , нападавший попытался скрыться, но его задержали. На место ЧП прибыли следователи и криминалисты.

Причина конфликта между посетителями кафе пока неизвестна.

Ранее еще один случай стрельбы в Абхазии произошел в декабре. Злоумышленник прямо у здания парламента застрелил депутата Вахтанга Голандзия и ранил парламентария Кана Кварчия.

Стрельба Больницы Абхазия

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