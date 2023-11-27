Пожилая жительница Владимира пыталась ограбить банк с помощью страйкбольного оружия
Двое злоумышленников ворвались в отделение банка во Владимире и потребовали передать им деньги, угрожая персоналу предметами, похожими на оружие. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.
Прибывшие на место специалисты подтвердили, что предметы, которыми угрожали грабители, не представляют опасности.
«Данные граждане были оперативно задержаны при содействии сотрудников регионального управления Росгвардии и доставлены в отдел полиции», - отметили в пресс-службе.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. При задержании никто не пострадал.
По информации Telegram-канала Baza , грабителями банка оказались 66-летняя пенсионерка и ее 49-летний друг. Они попытались запугать сотрудников финансовой организации пневматическим пистолетом и страйкбольной гранатой.
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