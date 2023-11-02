По данным издания, 12-летняя девочка обратилась к врачам в поселке имени Морозова с болью в животе. Специалисты обнаружили у школьницы беременность и угрозу преждевременных родов, поэтому приняли решение о госпитализации. Пациентка находится в состоянии средней степени тяжести, указали журналисты.

После сообщения о беременности девочки Всеволожская городская прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Ленинградской области. Однако в ведомстве не упомянули о предполагаемой беременности школьницы и лишь написали о госпитализации несовершеннолетней жительницы поселка имени Морозова.

Ранее в СМИ появилась история о 10-летней школьнице из Красноярска , забеременевшей от подростка. Девочка тоже жаловалась на боли в животе, а о своем положении узнала на приеме у врача, когда была на шестом месяце.