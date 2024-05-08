08 мая 2024, 21:48

Поймавшие щук в нацпарке «Лосиный остров» рыбаки попали под уголовное дело

РИА «Новости»
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Уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов завели против двух подмосковных рыбаков, поймавших щук в национальном парке «Лосиный остров». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что парк имеет статус особо охраняемой природной территории федерального значения. Но это не остановило двух жителей Подмосковья от незаконной рыбалки.

Нарушителей обнаружили сотрудники природоохранной прокуратуры, которые приехали в парк с проверкой. Собранные материалы сотрудники ведомства передали следователям, которые завели уголовное дело.

О действующих ограничениях для рыбаков во время нерестового периода ранее рассказал председатель рыбацкого комитета Челябинской области Михаил Акатьев. Он пояснил, что в это время для использования разрешена только удочка, которую можно забрасывать в водоем с сухого берега.

Уголовное дело Прокуратура РФ Рыбалка Парки
09 мая 2024, 15:09
Неизвестное вещество стало причиной смертельного отравления пяти астраханцев
РИА «Новости»
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Массовое отравление неизвестным веществом произошло в Астрахани. Как сообщила пресс-служба областного главка СК, пять человек скончались, 14 попали в больницу.

По данным следствия, в ночь на четверг, 9 мая, на территории Советского и Трусовского районов Астрахани в различных местах, включая транспорт, нашли тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. Предположительно, наркотиком.

В медицинские учреждения с отравлением доставили 14 жителей Астрахани и ближайших районов. Врачи отправили 11 пациентов в реанимацию из-за тяжелого состояния.

Криминалисты завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи назначили необходимые экспертизы, осмотрели места, где нашли тела, опросили очевидцев, а также забрали мобильные телефоны госпитализированных.

В середине марта более 30 жителей Новосибирска попали в больницу после употребления пищу роллов из доставки. Одна из пострадавших в комментарии 360.ru заявила, что врачи прописали ей курс антибиотиков и поставили капельницы. Девушка добавила, что медики сказали, что подозревают у нее сальмонеллез.

Областная прокуратура объявила о проверке заведения общественного питания, где готовили пищу. Роспотребнадзор приостановил работу ресторана, откуда госпитализированные горожане получили свои заказы.

Уголовное дело Врачи СК РФ Россия
08 мая 2024, 15:04
Награды замминистра обороны Иванова принесли на заседание Мосгорсуда
РИА «Новости»
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Представляющие интересы задержанного по делу о коррупции заместителя министра обороны Тимура Иванова адвокаты принесли на заседание Московского городского суда четыре пакета с наградами своего подзащитного. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».

Журналист уточнил, что медали и грамоты несли два человека в пакетах с надписью «Армия России».

Мосгорсуд рассмотрит требование адвокатов Иванова по смягчению меры пресечения. Сейчас бывший заместитель министра находится в следственном изоляторе «Лефортово».

Судья должен ознакомиться с данными, характеризующими обвиняемого, куда входят награды, грамоты и характеристики с работы.

Заседание закрыли от журналистов. Иванов примет участие в процессе по видеосвязи.

Заместителя министра обороны задержали 23 апреля по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Представляющий интересы фигуранта адвокат Тимур Мусаев заявил, что по версии следователей, подзащитный вступил в сговор с компаниями-подрядчиками Минобороны и предоставлял им контракты в обмен на бесплатный ремонт своих объектов недвижимости. Он подчеркнул, что Иванов своей вины не признал.

Мосгорсуд Суд Адвокаты Награды Россия Армия
08 мая 2024, 15:01
Драка со стрельбой в центре Москвы попала на видео
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В центре Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Задержали двух мужчин, которые заявили, что уладили недопонимание. Пресс-служба Росгвардии показала видео потасовки.

В центре Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Задержали двух мужчин, которые заявили, что уладили недопонимание.

Пресс-служба Росгвардии показала видео потасовки.

Конфликт начался в ресторане недалеко от станции метро «Чеховская» в Центральном административном округе Москвы. Охранник заведения встретил отправленный по вызову экипаж вневедомственной охраны Росгвардии и рассказал, что несколько посетителей повздорили, вышли на улице и затеяли драку. Один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух.

Росгвардейцы задержали и передали полицейским двух нарушителей - 28-летнего москвича и 37-летнего жителя Курской области. Мужчины заявили на камеру, что уже уладили конфликт.

«Недопонимание произошло. Ничего не было, все порешали», - сказал один из них.

В апреле росгвардейцы задержали в Москве трех мужчин, которые украли из машины сумку с наличными, сообщил RT. Они разбили окно остановившегося на светофоре авто, выстрелили и забрали деньги.

Драки Стрельба Росгвардия Москва
08 мая 2024, 14:46
Избивший школьника боец джиу-джитсу получил 4,5 года колонии
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Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор Серику Ибатову, который в конце января избил 17-летнего подростка рядом с домом на Домостроительной улице. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Ибатову назначали четыре года и шесть месяцев колонии общего режима. Суд установил, что фигурант в результате ударов причинил тяжелый вред здоровью пострадавшего, подросток оказался в больнице с оскольчатым переломом лба, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

СМИ уточняли, что Ибатов вечером 28 января увидел, как молодой человек бьет руками и ногами по припаркованным машинам. Он сделал ему замечание, после чего решил «разобраться» с мальчиком с помощью силы и избил его. Известно, что обвиняемый занимался боевыми искусствами, в частности, джиу-джитсу.

Ранее подростки избили женщину в Подмосковье после ее просьбы «сидеть потише».

Суд Школьники

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