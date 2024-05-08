Поймавшие щук в нацпарке «Лосиный остров» рыбаки попали под уголовное дело

В ведомстве напомнили, что парк имеет статус особо охраняемой природной территории федерального значения. Но это не остановило двух жителей Подмосковья от незаконной рыбалки.

Нарушителей обнаружили сотрудники природоохранной прокуратуры, которые приехали в парк с проверкой. Собранные материалы сотрудники ведомства передали следователям, которые завели уголовное дело.

О действующих ограничениях для рыбаков во время нерестового периода ранее рассказал председатель рыбацкого комитета Челябинской области Михаил Акатьев. Он пояснил, что в это время для использования разрешена только удочка, которую можно забрасывать в водоем с сухого берега.