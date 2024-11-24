24 ноября 2024, 15:24

Пойманный за кражей кофе из магазина москвич получил условный срок

РИА «Новости»
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Условный срок в год и четыре месяца получил житель Москвы за попытку вынести из магазина 12 пачек кофе. Об этом со ссылкой на решение суда сообщило РИА «Новости».

В материалах дела говорится, что мужчина в качестве цели для кражи выбрал зерновой кофе европейских компаний. Всего гурман спрятал в сумке товаров на 12,5 тысячи рублей. Забрав добычу, мужчина выбежал из магазина, но его быстро догнал охранник торгового зала.

В ходе разбирательства подсудимый свою вину признал. Суд счел неудачливого вора виновным в покушении на грабеж и назначил условное наказание в год и четыре месяца.

В середине ноября полиция Санкт-Петербурга задержала восьмиклассника, пытавшегося ограбить алкогольный магазин в Кировском район е. Вооруженному ножом юноше, который требовал отдать ему выручку, дала отпор продавщица. Несостоявшегося грабителя задержали на следующий день.

Уголовное дело Суд Магазины Москва
24 ноября 2024, 13:53
Обманувшая москвичку семья «колдунов» предстанет перед судом
РИА «Новости»
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Обвинение в крупном мошенничестве предъявили представлявшейся магом и тарологом 33-летней женщине и ее сожителю за обман жительницы Москвы, которая отдала «колдунам» 280 тысяч рублей за снятие порчи. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

На пострадавшую «колдунья» вышла через один из интернет-форумов. Для подтверждения своего статуса в «иерархии магов» она направила жертве найденные в Сети фотографии с различными ритуалами.

Обработка пострадавшей продлилась почти три месяца. Злоумышленница рассказывала потенциальной жертве о наложенной порче, которая грозит страшными последствиями. Для большего эффекта она присылала фотографии кладбищ и гробов.

Напуганная женщина решила оплатить необходимые ритуалы и перевела на карту сожителя колдуньи более 280 тысяч рублей. Теперь паре «колдунов» придется доказать владение магией перед судом, куда прокуратура направила материалы уголовного дела с обвинительным заключением.

В конце прошлого года доверчивая жительница Омска отправила «ведьме» шесть килограммов золота для чистки своей ауры. Злоумышленница убедила пострадавшую, что ей нужно избавиться от всех ювелирных изделий, которые плохо влияют на энергию. После очистки кармы пострадавшая потребовала вернуть драгоценности, но в ответ «колдунья» потребовала еще 430 тысяч рублей.

Уголовное дело Суд Прокуратура РФ Мошенничество
24 ноября 2024, 03:16
Парень в Москве трижды сдал одну и ту же чужую квартиру
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Суд в Москве заключил под стражу жителя Воронежа, который промышлял в столице сдачей в аренду чужих квартир. Одно и то же жилье он оформил на трех арендаторов, получив комиссию в 10 тысяч рублей за каждого. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Объявление о работе риелтором 18-летний парень нашел в интернете. Работодатель оплатил ему поездку в Москву, объяснил суть аферы, выслал типовой договор аренды и передал первый заказ.

Квартиру на Ленинградском проспекте он сдал одному клиенту, представившись представителем уехавшего в командировку собственника. Другая квартира на улице Цендера «досталась» трем ничего не знавшим друг о друге арендаторам. Подозреваемый взял у женщины, пары и мужчины по 110 тысяч рублей. За каждую сделку куратор платил ему по 10 тысяч рублей.

Полиция задержала псевдориелтора после возвращения в Воронеж по подозрению в мошенничестве. Суд заключил его под стражу.

В Москве арестовали 10 лжеюристов , которые пообещали клиентам увеличить пенсию, вернуть потерянные вклады и оформить льготы. Они получили деньги, но обязательств не выполнили.

Уголовное дело Прокуратура РФ Преступления Мошенничество Недвижимость Москва
24 ноября 2024, 01:35
Появились подробности по делу зверски убитой в Екатеринбурге девушки
Unsplash
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Зверски убитая в Екатеринбурге девушка недавно отпраздновала свое 30-летие, под подозрение попал бывший муж ее сестры. Об этом Kp.ru рассказали родственники погибшей.

Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в арке жилого дома на улице Красных Командиров в микрорайоне Эльмаш днем 23 ноября.

Позже в местных СМИ раскрыли личность погибшей. Также выяснилось, что девушка погибла около дома своей сестры, которую потом вызвали на опознание. Издание также отметило, что погибшая была в плохих отношениях с бывшим мужем родственницы.

По словам тети убитой, на днях ей исполнилось 30 лет. Девушка была из семьи военных, детство провела на территории воинской части, которой уже нет, расформировали.

«Она живет с бабушкой в Косулино. Мама у нее уехала из Свердловской области, отца нет. В последнее время работала уборщицей», - рассказала женщина.

Тетя погибшей призналась, что ничего не знает о произошедшем. По словам подруги убитой, она была светлой и доброй девушкой, которая всегда поможет и слова никому плохого не скажет. У погибшей не осталось детей, только племянники.

В региональном СУ СКР пока воздержались от комментариев, сообщило издание Ura.ru.

Ранее в Москве умер двухлетний ребенок , отравившейся бутиратом, которым его напоили знакомые матери.

Урал Семья Женщины Россия Екатеринбург Поножовщины Свердловская область Следственный комитет России
23 ноября 2024, 16:59
СК ужесточит борьбу с финансовыми преступлениями
РИА «Новости»
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Следственный комитет усилит борьбу с финансовыми преступлениями в России, в том числе с криминальными банкротствами. Об этом сообщил РБК.

По его данным, руководитель пятого контрольно-следственного отдела Главного следственного управления СК по Москве поручил «принять дополнительные меры по повышению эффективности выявления, документирования и расследования преступлений в финансовой сфере».

Издание отметило, что от сотрудников контрольно-следственных отделов потребовали выявлять факты криминальных банкротств и вывода средств, полученных в обход закона. Также правоохранители будут изобличать бенефициаров и руководителей, получивших прибыль от преступной деятельности.

Сотрудники отделов начнут проводить мероприятия, определенные на координационном совещании руководителей правоохранительных органов в феврале прошлого года.

Ранее житель Минусинска с помощью фальшивых документов взыскал с умерших людей миллионы рублей. Он использовал поддельные договоры займов и требовал через суд вернуть несуществующие долги.

Преступления Деньги Следственный комитет России

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