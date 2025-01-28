Пойманный в Орехово-Зуеве предполагаемый педофил был неоднократно судим

По его информации, мужчина 1990 года рождения прописан в Брянске, но проживал в Орехово-Зуеве. Он не женат, детей у него нет.

Следственный комитет ранее подтвердил его задержание. По данным ведомства, в январе задержанный изнасиловал двух девочек в заброшенном здании. Следователи дали номера, по которым следует звонить, если кому-то известно о других преступлениях, которые совершил этот мужчина.

Ранее в Санкт-Петербурге 42-летнего детского тренера по ушу обвинили в совращении 11-летней девочки. По версии следствия, он склонил школьницу к сексу летом в спортивном лагере.