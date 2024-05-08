Пойманному во Владивостоке американцу предъявили обвинение в краже с крупным ущербом

Читайте нас в:

Меру пресечения избрали 3 мая. Суд заключил американца под стражу, потому что, по мнению следствия, мужчина мог скрыться и воспрепятствовать правосудию. Фигуранту уголовного дела вменили хищение.

«Избрана мера пресечения <…> гражданину США Б., который обвиняется в совершении тайного хищения имущества гражданки Т., с причинением последней значительного ущерба», - заявила пресс-служба.

Приморский краевой суд заявлял, что Гордона Блэка заключили под стражу по делу о краже. Телеканал NBC выяснил, что американский военнослужащий приехал в Россию из Южной Кореи по личной надобности. Российские власти уведомили Госдеп о расследовании.