Появилось видео задержания стрелка, лишившего глаза бойца ММА Крайнова

ЧП произошло ночью 9 февраля. В ходе результате оперативных мероприятий на посту ДПС «Успенском» госавтоинспекторы остановили автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, под управлением 32-летнего жителя Чеченской Республики «Водителя и 34-летнего пассажира, причинившего ранение мужчине в краевой столице, задержали. При досмотре транспортного средства обнаружили и изъяли предмет, конструктивно схожий с травматическим пистолетом, а также магазин и 18 патронов к нему, - отметили в МВД.

Следователи завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Пострадавшим оказался боец смешанного стиля Руслан Крайнов. Клуб «Нарт» в соцсети Instagram* отметил, что спортсмен лишился глаза, ему потребуется операция. Крайнов за карьеру провёл пять боёв и одержал пять побед.

В начале февраля неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы.

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