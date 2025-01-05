Появилось видео задержания поджигателей поездов в Подмосковье

Подозреваемыми оказались жители Московской области 2001 и 2004 годов рождения. Они признались, что действовали по указанию неустановленного куратора, которое получили в мессенджере. Их мотивом было денежное вознаграждение, заказчик обещал выплатить 150 тысяч рублей.

Ночью молодые люди с помощью спичек и горюче-смазочных материалов сначала подожгли один поезд. Увидев, что пожар самоликвидировался, они решились на вторую попытку поджога, но уже другого электропоезда и в другом месте.

Следователи завели уголовное дело за совершение теракта группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемых арестовали. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Екатеринбурге четырех подростков арестовали за подготовку теракта. Они собирались устроить взрыв в центре города с помощью самодельного взрывного устройства.