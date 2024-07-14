14 июля 2024, 00:11

Появилось видео задержания подозреваемой в убийстве ребенка, найденного в чемодане в Перми

Читайте нас в: Google Новости

Управление Следственного комитета по Пермскому краю показало видео с задержания Ирины Шатовой, которую подозревают в убийстве девятилетнего мальчика, найденного в чемодане в Перми. Кадры опубликовали в Telegram-канале ведомства.

На них женщина разговаривает с сотрудником правоохранительных органов. Он объяснил ей причину задержания и спросил, имеет ли та возражения. Подозреваемая ответила, что не имеет.

Тело ребенка нашли в чемодане на помойке 12 июля. На трупе были следы удушья и колото-резаные раны.

Следователи провели обыски в квартире , где жил несовершеннолетний. Там нашли продукты, технику и мебель, что указывало на хорошее материальное положение семьи. Как заявил информированный источник, умерший мальчик находился на домашнем обучении.

Задержания Убийства Дети Пермь Следственный комитет России
14 июля 2024, 00:24
Мигрантов задержали после конфликта со стрельбой в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Полицейские Санкт-Петербурга задержали трех мигрантов после стрельбы в Приморском районе города. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

«В полицию доставлены трое мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения для проверки на причастность к конфликту на Комендантском проспекте», - отметили в министерстве.

По данным следствия, ЧП произошло на Комендантском проспекте, дом 71.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила , что с начала 2024 года из России выслали свыше 65 тысяч нелегалов за нарушение миграционного порядка. По ее словам, въезд в страну зарыли 120 тысячам лиц.

Санкт-Петербург МВД РФ Преступления
13 июля 2024, 23:02
Ударившего девушку по лицу мужчину начали разыскивать в Махачкале
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Дагестане полицейские разыскивают молодого человека, сильно ударившего девушку по лицу. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, о произошедшем стало известно из видеоролика, опубликованного в Сети.

«Предположительно это произошло на одной из улиц в Махачкале. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - написала она.

По результатам проверки следственные органы примут процессуальное решение.

Ранее муфтият Дагестана предложил женщинам закрывать лица веером или платком после введения запрета на ношение никаба. По мнению мусульманских богословов, ношение этого вида одежды вызывает у большей части людей страх и опасения.

Дагестан Преступления
13 июля 2024, 20:58
В Перми задержали подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Перми задержали женщину, подозреваемую в убийстве сына, чье тело нашли в чемодане. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Задержана Ирина Шатова, причастная к убийству ребенка», - заявили следователи.

В ближайшее время состоится допрос подозреваемой.

Тело мальчика с колото-резаными ранениями и следами удушья нашли в чемодане на помойке 12 июля. В преступлении заподозрили мать ребенка.

Следователи провели обыски в квартире , где жил мальчик. В просторном жилье были продукты, мебель и техника - семья не бедствовала. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что мальчик находился на домашнем обучении.

Убийства Дети Пермь Преступления Следственный комитет России
13 июля 2024, 00:22
Били и жгли каленым железом. Садисты в Уфе открыли «медресе» для издевательств
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Нелегальное «медресе» накрыли силовики сегодня ночью в Уфе. Приезжие из Таджикистана «воспитывали» детей силовыми методами, издевались над ними и содержали в нечеловеческих условиях. Всего на съемной квартире обнаружили 16 детей в возрасте от четырех до 16 лет. В материале 360.ru — все, что известно о варварском учебном заведении, садистах и спасенных детях.

Избивали и ставили клеймо Выходцы из Таджикистана Махмадамин и Шахмод организовали подпольное «религиозное» учебное заведение, в которое принимали мальчиков якобы для обучения Корану и всем премудростям ислама. Методы они использовали бесчеловечные - наказывали детей резиновыми дубинками, выжигали клеймо на лице. Это лишь немного из того, что стало известно после задержания подозреваемых.

«Фанатики избивали детей резиновыми палками, ломали пальцы и запрещали жаловаться родителям», - сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника местного новостного сайта Mkset , детей в медресе наказывали за самые малые провинности.

«Подростков заставляли учить наизусть Коран и за каждую запинку или ошибку их могли бить по ягодицам металлическим прутом, куском арматуры», - рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Детей будили ночами и заставляли наизусть повторять суры, и если ребенок ошибался, его обливали ледяной водой и оставляли так лежать до утра, добавили журналисты.

«Самой жестокой пыткой было прижигание каленым железом за провинность в бытовом плане», - уточнил собеседник издания.

Детям запрещали читать прессу, смотреть телевизор, у них отбирали телефоны.

Издевательства скрывали Мужчины издевались над несовершеннолетними довольно долго. Чтобы не вызывать подозрения, они часто меняли арендованные квартиры. Сначала они снимали жилье в Инорсе, а потом - в Миловке.

Одна из соседок арендаторов рассказала News.ru , что пригрозила им полицией из-за постоянных криков детей, после чего они оперативно съехали. Женщина уточнила, что в квартире проживали двое взрослых и много детей разного возраста. За стеной часто раздавался плач и крики, маленькие жильцы никогда не выходили на улицу.

«С первого дня были слышны и крики, и плач. <…> Спустя месяца два мы припугнули их полицией, так как крики стали громче и чаще, причем не на русском языке. Они сразу же съехали, в течение двух-трех дней», - рассказала собеседница издания.

Детей спасли Задержать «наставников» удалось благодаря информации от одного из воспитанников. Подростку удалось сбежать из съемной квартиры, он обратился за помощью в ближайший магазин. Продавцы позвонили по номеру 112.

Силовики провели операцию по освобождению детей и задержанию подозреваемых. Одного схватили, когда он подъехал к дому на такси. Вместе с ним оперативники задержали водителя, однако после выяснений обстоятельств его отпустили - это оказался студент, выходец из Таджикистана, подрабатывающий в такси.

«Вечером был у меня клиент, я его отвез, оказывается, его там ждали. Меня тоже вместе с ним забрали, отвезли в отделение полиции. Там ночевали, утром допросили и отпустили меня, - поделился таксист.

К ситуации подключили психологов Выяснилось, что мальчиков на обучение в медресе отправляли нелегалы со всей страны. Среди учеников были двое детей самих садистов, сообщил Mash Batash.

Махмадамин и Шахмод жили на средства, которые им переводили родители их «воспитанников». Полиция установила личности родителей. По данным РИА «Новости», все они находятся на территории России нелегально.

Спасенных детей поместили в социальные учреждения, с ними работают психологи, рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина. По ее словам, состояние детей «более-менее нормальное».

«Ситуация на контроле <…> всем оказывается психологическая и медицинская помощь», - сообщила Панчихина.

В Минздраве Башкирии рассказали РИА «Новости» , что осмотрели четырех детей, в госпитализации они не нуждаются.

Что известно о задержанных Ранее задержанные учились в Уфе - были студентами Российского исламского университета ЦДУМ. По информации Mash Batash , оттуда их выгнали за неуспеваемость и скандалы с преподавателями.

Следственный отдел СК России в Уфе возбудил уголовное дело против нелегальных мигрантов по трем статьям: незаконное лишение свободы, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Расследованием занимается отдел по особо важным делам.

Доклад о проведенных мероприятиях затребовал председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Уголовное дело Дети Башкирия Мигранты Уфа Россия Полиция Коран Ислам Квартиры

Новости по теме