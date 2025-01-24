24 января 2025, 13:36

Появилось видео задержания подозреваемого в госизмене пилота в Краснодаре

Читайте нас в: Google Новости

Силовики задержали в аэропорту Краснодара пилота, которого обвиняют в государственной измене. Пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю опубликовала видеозапись с фигурантом уголовного дела.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

«Задержан гражданин России 1968 года рождения, подозреваемый в государственной измене», - отметили в ведомстве.

Следствие установило, что пилот связался с волонтером, который занимался сбором денег для финансирования украинской армии. Россиянин получил инструкции и с помощью криптовалюты перевел деньги на счет, который использовался для поддержки ВСУ.

Ранее московский суд приговорил обвиняемого в госизмене россиянина Дмитрия Шатресова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Следствие выяснило, что подсудимый незаконно получил относящиеся к гостайне сведения и собирался передать их спецслужбам США.

Краснодар Преступления ФСБ Краснодарский край
24 января 2025, 13:17
Жителя Кубани осудят за изнасилование и убийство, которые совершил в 1991 году
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Житель Крымского района Краснодарского края предстанет перед судом за изнасилование и убийство ребенка, совершенные 33 года назад. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУСК.

По данным следствия, в сентябре 1991 года подсудимый изнасиловал семилетнюю девочку, возвращавшуюся из школы, а затем, чтобы скрыть произошедшее, зарезал ее и спрятал тело.

В то время технологии не позволили установить подозреваемого, однако сейчас сотрудники Следственного комитета, проверяя нераскрытые преступления прошлых лет, провели новую экспертизу вещдоков и нашли биоматериал, совпавший со следами, изъятыми у одного из местных жителей, которому на тот момент было 22 года.

Полицейские задержали мужчину, он признал вину и в подробностях рассказал следствию, как совершил преступление.

Ранее жителя Новосибирской области задержали за убийства четырех девушек в Подмосковье в 2002 году. Он признал свою причастность к этим преступлениям.

Уголовное дело Убийства Суд Дети Преступления Изнасилования Следственный комитет России Краснодарский край
24 января 2025, 11:25
Вебкам-студии закрыли в четырех регионах России
Пресс-служба МВД
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители пресекли работу вебкам-студий Саратове и нескольких других городах России. Об этом в Telegram-канале сообщила официальной представитель МВД Ирина Волк.

«Вебкам-студии, которые занимались изготовлением и распространением порнографии, прекратили свое существование после вмешательства моих коллег из ГУУР МВД России и ГУ МВД России по Саратовской области», - написала она.

По словам Волк, стражи порядка задержали подозреваемых в обороте порнографии в Москве, Саратове, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

По данным следователей, жительница Саратова открыла несколько студий в четырех российских регионах. Там работали не менее десяти девушек. Они проводили видеосеансы с иностранцами и за деньги выполняли интимные желания клиентов.

Полицейские провели обыски во время задержания подозреваемых. Изъяли компьютеры с записями трансляций, документы и другие доказательства. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее в Петербурге задержали пятерых человек за изготовление и оборот порнографии. Среди задержанных - организатор незаконного бизнеса, его поместили в изолятор временного содержания.

Саратов Задержания Уголовное дело Россия Деньги Москва
24 января 2025, 09:41
Подозреваемого в госизмене пилота задержали в Краснодаре
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Силовики задержали в Краснодаре командира самолета гражданской авиации. Мужчину подозревают в государственной измене, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по Кубани.

По данным ведомства, пилот перевел деньги для финансирования ВСУ. Злоумышленник связался со сборщиком средств для украинской армии, обменял по его инструкциям рубли на криптовалюту, а затем отправил на специальный счет.

Ранее в госизмене признали виновным гражданина России Дмитрия Шатресова. Подсудимый 1984 года рождения незаконным путем получил находящуюся под грифом секретности информацию и планировал передать ее американской разведке. Мужчину в январе 2024 года задержали сотрудники ФСБ. Суд приговорил злоумышленника к 17 годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей. После выхода из тюрьмы Шатресова еще на год ограничат в свободе.

ФСБ Самолеты
24 января 2025, 09:40
Жительницу Германии обвинили в незаконной продаже российской недвижимости
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Генеральная прокуратура Берлина обвинила 59-летнюю женщину в незаконной продаже российской недвижимости в берлинском районе Лихтенберг. По версии следствия, в 2021–2022 годах она вместе с сообщником совершила несколько преступлений, сообщила пресс-служба ведомства.

Генеральная прокуратура Берлина обвинила 59-летнюю женщину в незаконной продаже российской недвижимости в берлинском районе Лихтенберг. По версии следствия, в 2021–2022 годах она вместе с сообщником совершила несколько преступлений, сообщила пресс-служба ведомства.

В материале не уточнили, гражданкой какой именно страны является подсудимая. По данным прокуратуры, следствие выявило пять эпизодов подделки документов, три случая подготовки и два - совершения особо крупного мошенничества.

По версии обвинения, женщина продавала российскую недвижимость в Берлине якобы по доверенности Российской Федерации.

Газета Spiegel сообщила, что подсудимую зовут «Олена». По информации издания, женщина действовала под видом сотрудницы ФСБ.

Ранее в мошенничестве обвинили 63-летнюю жительницу Петербурга. По версии следствия, горожанка подделала свидетельство о заключении брака с умершим жителем Кировского района и унаследовала его квартиру на проспекте Стачек.

Германия Россия Недвижимость

Новости по теме