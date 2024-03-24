24 марта 2024, 22:38

Появилось видео с террористами из Басманного суда

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Четырех террористов завели в зал заседания Басманного суда Москвы. Видео с предполагаемыми преступниками появилось в распоряжении «360».

Боевики в масках вошли в зал в сопровождении силовиков. В коридоре собралось множество журналистов.

Террористов доставили в суд вечером 24 марта. В ближайшее время инстанция приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования в отношении подозреваемых, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Жертвами теракта 22 марта стали 137 человек, более 180 получили ранения. Вооруженные боевики расстреляли беззащитных людей перед концертом группы «Пикник».

Суд Видео Москва
25 марта 2024, 01:12
Последнего подозреваемого в терроризме 19-летнего Файзова арестовали до 22 мая
Телеканал «360»
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Басманный суд Москвы арестовал четвертого фигуранта по делу о терроризме в Crocus City Hall Мухаммадсобира Файзова. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.

Подозреваемому избрали меру пресечения - заключение под стражу - на срок один месяц и 28 суток, до 22 мая. Файзову предъявили обвинение в терроризме, совершенном группой лиц. Свою вину он признал полностью.

Заседание суда проходило в закрытом режиме по требованию следствия. Журналистов вывели из помещения. После оглашения решения фигуранта вынесли из зала суда.

Последнего фигуранта дела о терроризме в Crocus City Hall доставили в зал суда на носилках. Девятнадцатилетнего Файзова ранее допросили в реанимационной палате , куда его доставили после задержания, во время которого он получил ранение.

Задержания Суд Терроризм Москва Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 00:44
Третьего подозреваемого в теракте в Crocus City Hall Фаридуни арестовали до 22 мая
Телеканал «360»
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Басманный суд Москвы арестовал третьего подозреваемого в теракте в Crocus City Hall Шамсидина Фаридуни. Об этом сообщил корреспондент «360».

Обвиняемому назначили меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 28 суток - до 22 мая 2024 года.

Уроженец Таджикистана Шамсидин женат. У него есть восьмимесячный ребенок. Официально трудоустроен разнорабочим, зарегистрирован в Красногорске.

Заседание прошло в закрытом режиме в присутствии переводчика. Журналистов попросили покинуть зал суда.

Еще двух фигурантов также арестовали до 22 мая. Речь идет о Саидакрами Муродали и Далерджоне Мирзоеве. Последний полностью признал свою вину.

Суд Москва Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 00:27
Последнего фигуранта дела о терроризме в Crocus City Hall принесли в суд на носилках
РИА «Новости»
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Четвертого фигуранта дела о терроризме Мухаммадсобира Файзова доставили в зал суда на носилках и в сопровождении врачей. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.

Мухаммадсобиру Файзову предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).

Ранее в суде побывали подельники Файзова Саидакрами Муродали и Далерджон Мирзоев. Оба признали вину.

Суд Стрельба Терроризм Видео Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 00:19
Появилось видео из суда с третьим подозреваемым в теракте Фаридуни
Телеканал «360»
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Третьего подозреваемого в теракте теракте в Crocus City Hall Шамсидина Фаридуни привели в зал Басманного суда. Видео появилось в распоряжении «360».

Известно, что Фаридуни родился в Таджикистане, состоит в браке. У него есть восьмимесячный ребенок. Обвиняемый официально трудоустроен разнорабочим, ранее судимостей не имел.

Фигуранту дела в ближайшее время вынесут меру пресечения. Обвиняемый попросил переводчика. По просьбе следователя заседание суда пройдет в закрытом режиме.

Суд уже арестовал двух других террористов.

Саидакрами Муродали и Далерджону Мирзоеву вынесли меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 28 суток - до 22 мая 2024 года. Мирзоев признал свою вину в полном объеме.

Террористический акт произошел вечером 22 марта в концертном зале Crocus City Hall, где должно было состояться выступление группы «Пикник». В результате трагедии погибли более 130 человек.

Суд Видео Стрельба в Crocus City Hall

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