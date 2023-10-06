Появилось видео с места нападения на инспектора ПДН в Псковской области
Нападение на сотрудников правоохранительных органов в глухой псковской деревне получило огласку. Соседи пары рассказали «360», что не общались с ними, но знали, что у них есть ребенок.
«Жили они там, не общались мы с ними. <…> С нами они не соприкасались. Мальчишка у них был. Слышала, что их поймали», - рассказала соседка.
Сотрудники ПДН вместе с представителями соцзащиты пришли в одну из семей с проверкой условий проживания 10-летнего ребенка. Бдительные соседи сообщили в органы, что с лета не видели мальчика. Мужчина и женщина, у которых не оказалось документов, напали на визитеров с вилами и ножами. Старшей участковой потребовалась госпитализация, женщина получила 10 ножевых ранений.
Сбежавших сожителей позже нашли в лесополосе вместе с ребенком. При себе у них были обрез гладкоствольного оружия с патронами и шесть ножей. Правонарушителей задержали, им предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.