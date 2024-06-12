Появилось видео с арестованным за педофилию директором Челябинского комбината

На кадрах видно, что правоохранители отводят директора ЧЭМК в автозак. Мужчина прикрывает лицо курткой и не отвечает на вопросы журналистов.

Пресс-служба Следственного комитета по региону подтвердила, что директора предприятия обвиняют в педофилии. По факту преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних возбудили уголовное дело.

Помимо 72-летнего генерального директора, фигурантом дела стала его спутница , которая знакомила мужчину с девушками. По данным РЕН ТВ , ее тоже арестовали.

Ранее житель Ленобласти растлил 12- летнюю девочку на детской площадке в поселке Мыза-Ивановка. Преступление он совершил 1 июня - в День защиты детей. Мать пострадавшей обратилась в полицию, по подозрению в растлении правоохранители задержали 35-летнего местного жителя. В отношении него возбудили уголовное дело.