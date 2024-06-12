12 июня 2024, 15:46

Появилось видео с арестованным за педофилию директором Челябинского комбината

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Гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината арестовали, мужчину подозревают в растлении несовершеннолетних. Видеозапись с ним у здания суда появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что правоохранители отводят директора ЧЭМК в автозак. Мужчина прикрывает лицо курткой и не отвечает на вопросы журналистов.

Пресс-служба Следственного комитета по региону подтвердила, что директора предприятия обвиняют в педофилии. По факту преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних возбудили уголовное дело.

Помимо 72-летнего генерального директора, фигурантом дела стала его спутница , которая знакомила мужчину с девушками. По данным РЕН ТВ , ее тоже арестовали.

Ранее житель Ленобласти растлил 12- летнюю девочку на детской площадке в поселке Мыза-Ивановка. Преступление он совершил 1 июня - в День защиты детей. Мать пострадавшей обратилась в полицию, по подозрению в растлении правоохранители задержали 35-летнего местного жителя. В отношении него возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Преступления Педофилы Челябинск Полиция
12 июня 2024, 13:28
Суд арестовал второго обвиняемого по делу о педофилии против директора ЧЭМК
РИА «Новости»
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Суд арестовал еще одного обвиняемого по уголовному делу о педофилии, под которое попал 72-летний генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на данные управления СК по Ростовской области.

По данным издания, второй фигурант - спутница гендиректора, которая якобы поставляла ему девушек.

Ранее Центральный районный суд Челябинска по итогам закрытого заседания вынес постановление об аресте Ходоровского на два месяца - до 10 августа. Топ-менеджера заподозрили в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. СМИ со ссылкой на источники писали, что Павел Ходоровский за деньги якобы вступал в связь с подростками 14-15 лет, и сутенер дал против него показания.

Ходоровского задержали накануне, 11 июня.

Уголовное дело Суд Челябинская область Педофилы
12 июня 2024, 11:21
Директора Челябинского электрометаллургического комбината арестовали по делу о педофилии
РИА «Новости»
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Гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского арестовали по уголовному делу о педофилии. Об этом РБК сообщили в Следственном комитете.

«В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что директора комбината задержали, решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения.

Ходоровскому 72 года. На ЧЭМК он работает десятилетиями - с 1991 года был помощником гендиректора по внешнеэкономической деятельности, с 1996-го - коммерческим директором завода, а должность генерального директора занял в 2001 году.

О том, как оградить детей от педофилов, 360.ru писал еще два года назад.

Уголовное дело Педофилы Аресты Заводы
11 июня 2024, 21:48
Директора предприятия в Челябинске заподозрили в педофилии
РИА «Новости»
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В Челябинске директора местного предприятия задержали по подозрению в растлении несовершеннолетних. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

«Возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности», - отметили в ведомстве.

Подозреваемого задержали.

Ранее житель Ленинградской области изнасиловал 12-летнюю школьницу на детской площадке. Против мужчины возбудили уголовное дело.

С бывшего режиссера детского киножурнала «Ералаш» Ильи Белостоцкого сняли судимость за развратные действия в отношении несовершеннолетних. По его словам, это произошло благодаря его участию в СВО и получению государственной награды.

Уголовное дело Преступления Челябинск
11 июня 2024, 20:35
Лидера ЧВК «Енот» Молокоедова осудили на 14 лет
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Кунцевский районный суд признал виновным и приговорил к 14 годам колонии строгого режима руководителя преступного сообщества Андрея Молокоедова. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Обвиняемого осудили по делу о руководстве межрегиональной общественной организацией «Единые народные общинные товарищества» (известной как ЧВК «Енот») и совершении преступлений на территории столичного региона и в Краснодарском крае.

«Молокоедов признан виновным по части 1 статьи 210 УК РФ „Создание преступного сообщества“, части 1 статьи 119 УК РФ „Уугроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью“, пунктам „а, б“ части 3 статьи 163 УК РФ „Вымогательство“», - сообщили в прокуратуре.

Ранее пятерых участников ЧВК «Енот» признали невиновными по делу о совершении разбоев и краж. Решение принял Московский гарнизонный военный суд.

Суд Прокуратура РФ Преступления Россия

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