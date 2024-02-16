Появилось видео прибытия в Россию экстрадированного с Кипра мошенника

Против Сосина ранее возбудили дело о мошенничестве при получении выплат. По данным следствия, он оказывал платные услуги в получении компенсации за потерю имущества из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В 2014 году обвиняемый вместе с соучастником изготовил фиктивные документы для женщины, чтобы обеспечить ей право на компенсацию за покупку жилого дома.

Подделку использовали для получения почти 2,5 миллиона рублей от департамента строительства и архитектуры Брянской области. При этом доверительнице Сосин и его сообщник передали 1,5 миллиона рублей, а оставшиеся деньги они оставили себе.

Запрос о выдаче Сосина российская сторона направила в октябре 2022 года после задержания его на территории Кипра.