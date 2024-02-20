Появилось видео покушения на мужчину в Санкт-Петербурге

Преступление произошло у гимназии на Выборгском шоссе утром 20 февраля. На кадрах видно, как мужчина стоял с ребенком возле машины, когда к ним подошел неизвестный и выстрелил ему в голову. Потерпевший упал на дорогу, а киллер скрылся. Свидетелем произошедшего стал еще один школьник, перебегавший дорогу.

Возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство». К месту происшествия съехалась полиции, Росгвардия и скорая помощь. «360» показал работу экстренных служб. По последним данным, потерпевший выжил.