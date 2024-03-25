25 марта 2024, 00:19

Появилось видео из суда с третьим подозреваемым в теракте Фаридуни

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Третьего подозреваемого в теракте теракте в Crocus City Hall Шамсидина Фаридуни привели в зал Басманного суда. Видео появилось в распоряжении «360».

Известно, что Фаридуни родился в Таджикистане, состоит в браке. У него есть восьмимесячный ребенок. Обвиняемый официально трудоустроен разнорабочим, ранее судимостей не имел.

Фигуранту дела в ближайшее время вынесут меру пресечения. Обвиняемый попросил переводчика. По просьбе следователя заседание суда пройдет в закрытом режиме.

Суд уже арестовал двух других террористов.

Саидакрами Муродали и Далерджону Мирзоеву вынесли меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 28 суток - до 22 мая 2024 года. Мирзоев признал свою вину в полном объеме.

Террористический акт произошел вечером 22 марта в концертном зале Crocus City Hall, где должно было состояться выступление группы «Пикник». В результате трагедии погибли более 130 человек.

Суд Видео Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 01:12
Последнего подозреваемого в терроризме 19-летнего Файзова арестовали до 22 мая
Телеканал «360»
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Басманный суд Москвы арестовал четвертого фигуранта по делу о терроризме в Crocus City Hall Мухаммадсобира Файзова. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.

Подозреваемому избрали меру пресечения - заключение под стражу - на срок один месяц и 28 суток, до 22 мая. Файзову предъявили обвинение в терроризме, совершенном группой лиц. Свою вину он признал полностью.

Заседание суда проходило в закрытом режиме по требованию следствия. Журналистов вывели из помещения. После оглашения решения фигуранта вынесли из зала суда.

Последнего фигуранта дела о терроризме в Crocus City Hall доставили в зал суда на носилках. Девятнадцатилетнего Файзова ранее допросили в реанимационной палате , куда его доставили после задержания, во время которого он получил ранение.

Задержания Суд Терроризм Москва Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 00:44
Третьего подозреваемого в теракте в Crocus City Hall Фаридуни арестовали до 22 мая
Телеканал «360»
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Басманный суд Москвы арестовал третьего подозреваемого в теракте в Crocus City Hall Шамсидина Фаридуни. Об этом сообщил корреспондент «360».

Обвиняемому назначили меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 28 суток - до 22 мая 2024 года.

Уроженец Таджикистана Шамсидин женат. У него есть восьмимесячный ребенок. Официально трудоустроен разнорабочим, зарегистрирован в Красногорске.

Заседание прошло в закрытом режиме в присутствии переводчика. Журналистов попросили покинуть зал суда.

Еще двух фигурантов также арестовали до 22 мая. Речь идет о Саидакрами Муродали и Далерджоне Мирзоеве. Последний полностью признал свою вину.

Суд Москва Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 00:27
Последнего фигуранта дела о терроризме в Crocus City Hall принесли в суд на носилках
РИА «Новости»
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Четвертого фигуранта дела о терроризме Мухаммадсобира Файзова доставили в зал суда на носилках и в сопровождении врачей. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.

Мухаммадсобиру Файзову предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).

Ранее в суде побывали подельники Файзова Саидакрами Муродали и Далерджон Мирзоев. Оба признали вину.

Суд Стрельба Терроризм Видео Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 00:04
Подозреваемые в теракте в Crocus City Hall Муродали и Мирзоев полностью признали вину
РИА «Новости»
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Оба обвиняемых в совершении теракта в Crocus City Hall Рачабализоды Саидакрами Муродали и Далерджон Мирзоев полностью признали свою вину. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы.

Фигурантам предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Заседания проходили в закрытом режиме по просьбе следствия.

В зале суда оба подозреваемых полностью признали свою вину по всем пунктам обвинения. Суд избрал им меру пресечения - арест на срок один месяц и 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года. После заседания подсудимых вывели из зала суда.

Суд Терроризм Аресты Москва Стрельба в Crocus City Hall

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