Появилось новое видео с места нападения на полицейских в Подмосковье

На кадрах видно, что в лесополосе работают сотрудники экстренных служб.

Нападение произошло 7 апреля на проселочной дороге в поселке Фряново. Прохожий увидел двух правоохранителей без сознания, один из них позднее скончался от огнестрельных ранений. По информации источника «360», пули попали в тело и руку погибшему силовику. Всего неизвестный выстрелил не менее пяти раз.

Позднее стало известно, что неизвестные напали на четверых полицейских. Следственный комитет завел по этому факту уголовное дело , глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под свой личный контроль.

Официальный представитель МВД России Ирина уточняла, что полицейские в момент стрельбы пытались задержать наркосбытчика. В настоящее время идет розыск подозреваемых.