08 апреля 2024, 16:28

Появилось новое видео с места нападения на полицейских в Подмосковье

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В городском округе Щелково неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов. В распоряжении «360» появилось новое видео с места ЧП.

На кадрах видно, что в лесополосе работают сотрудники экстренных служб.

Нападение произошло 7 апреля на проселочной дороге в поселке Фряново. Прохожий увидел двух правоохранителей без сознания, один из них позднее скончался от огнестрельных ранений. По информации источника «360», пули попали в тело и руку погибшему силовику. Всего неизвестный выстрелил не менее пяти раз.

Позднее стало известно, что неизвестные напали на четверых полицейских. Следственный комитет завел по этому факту уголовное дело , глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под свой личный контроль.

Официальный представитель МВД России Ирина уточняла, что полицейские в момент стрельбы пытались задержать наркосбытчика. В настоящее время идет розыск подозреваемых.

Стрельба Видео Щелково Следственный комитет России
08 апреля 2024, 13:20
Полиция задержала подозреваемого в поджоге мемориала в Новой Москве
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы задержали подозреваемого в поджоге посвященного участникам локальных конфликтов мемориала в Новой Москве. Об этом ТАСС рассказал глава пресс-службы главка МВД по Москве Владимир Васенин.

«Полиция установила и задержала подозреваемого в ходе оперативно-разыскных мероприятий, им оказался 49-летний местный житель», - отметил он.

Против фигуранта завели дело по статье «Повреждение или уничтожение воинских захоронений, памятников или мемориальных сооружений». Максимальная санкция - до трех лет лишения свободы.

ЧП произошло вечером 5 апреля в поселении Десеновское. К закладному камню после террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» приносили игрушки и цветы, которые также оказались уничтожены. Местные власти заявляли об оперативном восстановлении мемориала после поджога.

Поджоги Памятники Полиция Москва
08 апреля 2024, 04:26
Подозреваемого в убийстве подмосковного полицейского задержали в Твери
Pixabay
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Вероятного подозреваемого в расстреле подмосковных полицейских задержали в Твери. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Задержания Убийства Полиция
07 апреля 2024, 23:20
Водителей Подмосковья попросили предоставить записи видеорегистраторов в районе убийства полицейского
РИА «Новости»
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Подмосковных водителей попросили передать в полицию записи видеорегистраторов, сделанные в Черноголовке в период убийства там полицейского. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские попросили предоставить записи, сделанные в период с 14:39 до 15:30 на участке дороги от Черноголовки до деревни Ботово и в обратном направлении. Эти кадры могут помочь в проведении оперативно-разыскных мероприятий по задержанию подозреваемого в убийстве полицейского.

МВД сообщило, что в перестрелке под Черноголовкой погиб старший прапорщик Сергей Ефименко. Его и второго раненого полицейского нашли на дороге в бессознательном состоянии. Позднее Ефименко скончался от полученных ранений. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого в убийстве, предположительно, заметили на дороге в сторону Санкт-Петербурга. Съезд с трассы М10 на М11 закрыли.

Убийства Дороги Водители Черноголовка
07 апреля 2024, 23:07
Подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье заметили на дороге в сторону Петербурга
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы перекрыли съезд с трассы М10 на М11 из-за информации о том, что подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье двигается по ней на большой скорости в сторону Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В области объявили план «Сирена».

Убийства МВД РФ

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