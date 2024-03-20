Появились жуткие подробности гибели восьмиклассницы в Петербурге

«Бригаду скорой помощи вызвал 35-летний безработный мужчина-квартиросъемщик», - написали авторы материала.

Мужчина рассказал полицейским, что познакомился с погибшей девушкой и ее несовершеннолетней подругой в Telegram и договорился о встрече. Через час подружки приехали в гости к незнакомцу.

По предварительным данным, девочки-подростки были уже пьяными , но продолжали употреблять алкоголь со взрослым мужчиной. Одной гостье стало плохо - ее вырвало.

Вторая школьница сразу сбежала из квартиры. Изначально она предлагала не звонить в скорую. Как передавали «Известия» , у умершей 14-летней была ссадина на голове и синяк на бедре. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Ранее два восьмиклассника в Балашихе выпили водку перед уроками и потеряли сознание на пороге школы. Один из школьников попал в реанимацию.