Появились подробности по делу зверски убитой в Екатеринбурге девушки

Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в арке жилого дома на улице Красных Командиров в микрорайоне Эльмаш днем 23 ноября.

Позже в местных СМИ раскрыли личность погибшей. Также выяснилось, что девушка погибла около дома своей сестры, которую потом вызвали на опознание. Издание также отметило, что погибшая была в плохих отношениях с бывшим мужем родственницы.

По словам тети убитой, на днях ей исполнилось 30 лет. Девушка была из семьи военных, детство провела на территории воинской части, которой уже нет, расформировали.

«Она живет с бабушкой в Косулино. Мама у нее уехала из Свердловской области, отца нет. В последнее время работала уборщицей», - рассказала женщина.

Тетя погибшей призналась, что ничего не знает о произошедшем. По словам подруги убитой, она была светлой и доброй девушкой, которая всегда поможет и слова никому плохого не скажет. У погибшей не осталось детей, только племянники.

В региональном СУ СКР пока воздержались от комментариев, сообщило издание Ura.ru.

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