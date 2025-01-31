31 января 2025, 01:29

Появились подробности о травившем пассажиров в Москве таксисте

РИА «Новости»
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Суд в Москве приговорил водителя такси, подмешивающего клиентам психотропные вещества в алкоголь, к 10 годам колонии строгого режима. Следователь по особо важным делам следственного управления по ВАО ГСУ СК России по столице Алла Морозенко рассказала Kp.ru, как именно выследили и поймали отравителя.

Суд в Москве приговорил водителя такси, подмешивающего клиентам психотропные вещества в алкоголь, к 10 годам колонии строгого режима. Следователь по особо важным делам следственного управления по ВАО ГСУ СК России по столице Алла Морозенко рассказала Kp.ru , как именно выследили и поймали отравителя.

В конце 2018 года в Москве обнаружили тело полицейского у стен Измайловского кремля. Проверка показала, что его сердце остановилось из-за действия психотропа, смешанного с алкоголем.

Накануне полицейский был корпоративе, а потом поймал такси, чтобы уехать домой. Правоохранители посчитали странными обстоятельства его смерти и изучили записи с камер видеонаблюдения.

Они отследили маршрут белой Kia Rio со скрытыми номерами, на которой тот уехал, а потом начали искать иномарку.

«Маршрут [такси] оказался очень странным и нелогичным: с Курского вокзала такси поехало на Пресню, затем по ТТК до Измайловского кремля», - сказала Морозенко.

Единственной зацепкой оказались противотуманные фары синего цвета. Найти таксиста помог также похищенный им у полицейского телефон, который тот позже продал. Подозреваемым в отравлении оказался гражданин Азербайджана.

При обыске в его съемной квартире обнаружили психотропный препарат в таблетках, которым он напоил клиента.

Морозенко отметила, что таксиста осудили только по трем эпизодам, в частности, еще за разбой и грабеж. При этом она нашла еще около 40 похожих случаев, в пяти из них заподозрила его участие, но доказать это уже невозможно.

Прошлой осенью следователи выяснили, что житель Балашихи травил друзей , чтобы не возвращать долги.

Смертность Уголовное дело Суд Мигранты Алкоголь Такси Следственный комитет России Азербайджан Москва
30 января 2025, 19:33
Два фигуранта дела экс-гендиректора «Фонбета» Анохина подались в бега
РИА «Новости»
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Двух фигурантов уголовного дела о взятке бывшего генерального директора букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина объявят в розыск. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила сторона обвинения в Тверском суде Москвы.

Двух фигурантов уголовного дела о взятке бывшего генерального директора букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина объявят в розыск. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступила сторона обвинения в Тверском суде Москвы.

По словам следователя, подозреваемые скрылись.

Ранее стало известно, что суд арестовал Анохина. До 29 марта 2025 года он будет находиться в следственном изоляторе , как и запрашивало обвинение. Экс-глава «Фонбет» признался в даче взятки.

По версии следствия, Анохин пытался избежать передачи следователям информации о хищении бюджетных средств и дал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако оперативник и один из посредников сотрудничали с правоохранительными органами.

Всего в деле бывшего генерального директора «Фонбет» фигурируют шесть участников. Если бывшего вице-президента Российского футбольного союза признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Уголовное дело Суд Москва
30 января 2025, 19:10
Участницу группы Pussy Riot объявили в розыск
Global Look Press
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Участницу творческого коллектива Pussy Riot Надежду Толоконникову* объявили в международный розыск. Такая информация появилась в базе данных МВД России.

Отмечается, что Толоконникова* не появилась у следователя после возбуждения в отношении нее уголовного дела. На основании этого девушку объявили в межгосударственный розыск. По данным ведомства, защитник артистки, которая сейчас проживает в США, уведомил ее об этом.

Московский суд заочно арестовал Толоконникову* на два месяца в 2023 году. Ходатайство об аресте девушки подавал Следственный комитет.

Коллектив Pussy Riot стал известен в 2012 году после проведения акции «панк-молебен» в храме Христа Спасителя. Участницы перфоманса получили по два года тюрьмы. После одной из них изменили наказание на условное. В декабре 2013 года девушки вышли на свободу по амнистии.

*Надежда Толоконникова внесена Минюстом России в список иностранных агентов.

США Уголовное дело Суд Аресты
30 января 2025, 18:36
Избивал 30 минут. Нападение насильника в подъезде дома во Владивостоке попало на видео
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Избитая и изнасилованная в подъезде жилого дома во Владивостока женщина находится в больнице. Она получила тяжелые травмы. Об этом 360.ru рассказала мама пострадавшей.

«Очень тяжко. Один глаз у нее, возможно, не будет восстановлен. У нее поломаны ребра, нос, уши. Она вся в черных кровоподтеках. Когда зять пришел ее навестить, он чуть не потерял сознание, увидев, что с ней», - рассказала собеседница 360.ru.

Она добавила, что потерпевшая не была знакома с нападавшим, хотя сам он утверждает, что их связывали некие отношения. В разговоре 30 января женщина заверила мать, что не знала преступника лично.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что нападавший на протяжении 30 минут избивал и издевался над 42-летней жертвой. Позже ее нашли в подъезде в бессознательном состоянии.

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Владивостока Александр Кузьменко, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Приморскому краю. Он неоднократно был судим за преступления против собственности.

Ранее в Самаре священника арестовали за изнасилование 16-летней прихожанки , с которой он познакомился на исповеди. Сам священнослужитель отрицает вину.

Преступления Видео Изнасилования Владивосток
30 января 2025, 18:14
Тюменский наркокурьер прокатил сотрудника ФСИН на капоте машины
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Житель Тюмени пойдет под суд за нападение на сотрудника ФСИН. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что нападение произошло 11 января рядом с запретной зоной одного из исправительных учреждений.

Мужчина попытался перебросить осужденным сверток с запрещенным веществом, но его заметил работник ФСИН.

Обвиняемому предложили выйти из машины, но тот наехал на представителя власти и провез его на капоте три километра.

Пострадавшего отвезли в больницу с телесными повреждениями, фигуранта в итоге задержали сотрудники Госавтоинспекции. Следственный комитет завершил расследование и отправил дело в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Смоленской области вынесли приговор участнику международного наркокартеля. Перевозивший 500 килограммов кокаина получил 18 лет колонии строгого режима.

Наркотики ФСИН Машины Следственный комитет России

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