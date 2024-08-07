Появились подробности аферы с сухпайками для армии

Собеседник агентства заявил, что фигуранты дела создали преступную группу и привлекли в нее акционеров, неустановленных руководителей и учредителей Грязнинского пищевого комбината, «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».

Речь идет о деле в отношении экс-заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Его задержали 26 июля, обвинили в растрате при отправке девяти миллионов пайков для армии по завышенной цене. Также к разбирательству привлекли совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко, который обеспечивал армию пищевыми наборами.

Ранее появились данные, что в деле Булгакова фигурируют госконтракты о поставке питания для кадетов в Краснодаре и Санкт-Петербурге.