Появились первые фото с места нападения на полицейских в Щелкове

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Прокуратура будет следить за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

По предварительным данным, 7 апреля около 17:00 прохожий нашел сотрудников правоохранительных органов без сознания около СНТ «Озон». Оба мужчины были ранены, один из полицейских позже скончался.

Предположительно, житель поселка Новые Вешки открыл стрельбу по силовикам. Подозреваемого в нападении объявили в розыск.