Появились новые подробности о фигуранте дела о взятке Кузнецову

Мужчина указан владельцем гостиницы «Рай» на улице Братьев Игнатовых, согласно реестру на сайте Федеральной службы по аккредитации ИП. При этом, по данным агентства, отель не закрылся и продолжает работать.

В столовую, которой также владеет Мартиросян, ходят люди. А продуктовый магазин закрыт. Сотрудники заведений отказались беседовать с журналистами агентства.

«Дядя Лева? Мы знакомы. Он хороший человек. Открылись в этом году. Там раньше ничего не было, частные дома были. Он быстро тут открыл», - сказал владелец соседнего общепита.

Он добавил, что видел фигуранта дела несколько недель назад.

Мартиросяна арестовали по делу о даче взятки Кузнецову. Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО до 12 июля.