16 мая 2024, 11:15

Появились новые подробности о фигуранте дела о взятке Кузнецову

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Фигурант дела о даче взятки экс-начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову Лева Мартиросян владеет двумя отелями, столовой и магазином с продуктами в Краснодаре. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчина указан владельцем гостиницы «Рай» на улице Братьев Игнатовых, согласно реестру на сайте Федеральной службы по аккредитации ИП. При этом, по данным агентства, отель не закрылся и продолжает работать.

В столовую, которой также владеет Мартиросян, ходят люди. А продуктовый магазин закрыт. Сотрудники заведений отказались беседовать с журналистами агентства.

«Дядя Лева? Мы знакомы. Он хороший человек. Открылись в этом году. Там раньше ничего не было, частные дома были. Он быстро тут открыл», - сказал владелец соседнего общепита.

Он добавил, что видел фигуранта дела несколько недель назад.

Мартиросяна арестовали по делу о даче взятки Кузнецову. Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО до 12 июля.

Уголовное дело Отели Магазины Продукты
16 мая 2024, 11:43
Китаянка на таможне в Благовещенске спрятала под юбкой 6 кг заготовок из бивней мамонта
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В приграничном пункте пропуска Благовещенск остановили гражданку Китая, которая пыталась незаконно вывезти шесть килограммов сувенирных заготовок из бивней мамонта. Ей грозит крупный штраф, сообщила пресс-служба Хабаровской таможни.

Женщина привлекла внимание тем, что сильно нервничала на досмотре. Оказалось, китаянка приклеила скотчем к ногам 537 брусков цвета слоновой кости общим весом шесть килограммов и прикрыла их длинной юбкой. Экспертиза показала, что она пыталась провезти через таможню заготовки для поделок из бивней мамонта.

Возбудили административное дело по части второй статьи 16.1 КоАП России «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников». Женщина заявила, что собиралась вырезать из бивней фигурки на продажу. Она не подала декларацию, не получила разрешение Минкультуры и Росприроднадзора. Пресс-служба таможни сообщила, что нарушительнице грозит конфискация и штраф на сумму до трехкратной стоимости брусков.

В марте таможенники остановили россиянку, которая хотела вывезти в Китай книгу, включенную в Федеральный список экстремистских материалов. В ней содержались фрагменты дневников Пауля Йозефа Геббельса.

Уголовное дело Таможня Китай Дальний Восток
16 мая 2024, 11:16
Суд сможет продлить меру пресечения одному из организаторов теракта в «Крокусе»
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Басманный районный суд приступил к рассмотрению материала о продлении меры пресечения одному из участников организации теракта в «Крокус Сити». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Басманный районный суд города Москвы приступил к рассмотрению материала о продлении меры пресечения в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича», - указано в сообщении.

Мужчину обвиняют по статье «Террористический акт».

Мухаммадсобир Файзов был самым молодым участником нападения на «Крокус Сити Холл». Этот уроженец Таджикистана работал парикмахером в Ивановской области, затем уехал в другой город и связь с ним никто не поддерживал. Ранее задержали отца и племянника Файзова.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы открыли огонь по людям в здании, а затем подожгли его. Погибли и пострадали сотни человек. Всего по делу о теракте в «Крокусе» арестовали 12 человек.

Суд Концерты Москва Теракт в «Крокусе»
16 мая 2024, 10:32
Неизвестные в масках разнесли топорами иномарку в Челябинске
РИА «Новости»
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В Челябинске в поселке Чурилово трое мужчин в масках, вооружившись топорами, разбили на парковке автомобиль Audi Q7. Видео с моментом погрома разместил сайт 74.ru.

На кадрах, опубликованных изданием, видно, что злоумышленники подготовились к налету и хорошо спланировали действия. Мужчины в считанные минуты нашли нужную иномарку, разбили стекла и сбежали. Полиция объявила в розыск налетчиков.

В пресс-службе регионального УМВД пояснили изданию, что получили заявление о повреждении машины во дворе дома на улице 2-я Эльтонская. Правоохранители уже осмотрели место, опросили свидетеля и собственника иномарки.

Хозяин разбитого автомобиля Audi не захотел комментировать случившееся. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На днях в Кирове школьники проломили стекло машины игрушечным трактором. Подростки бросали с крыши 25-этажного дома игрушки и повредили иномарку.

Челябинск Машины Полиция
16 мая 2024, 09:39
Двух латвийцев задержали в Новосибирске за организацию нарколаборатории
Freepik
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В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали двух уроженцев Латвии по подозрению в создании нарколаборатории. Во время обысков у них изъяли крупную партию запрещенных веществ, сообщил РБК.

По данным следствия, латвийцы сняли в Советском районе гараж и организовали в нем нарколабораторию. При обыске правоохранители нашли и изъяли свыше 10 килограммов запрещенных веществ и более тонны химических реактивов, а также оборудование для изготовления наркотиков.

Официальный представитель УФСБ по региону Ирина Зеброва уточнила журналистам, что злоумышленники также оборудовали в лесу закладку, из которой силовики изъяли еще более пяти килограммов мефедрона.

Во время допроса граждане Латвии признались, что в общей сложности произвели свыше 40 килограммов синтетических наркотиков с конца прошлого года.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемых арестовали, им грозит до 20 лет колонии.

Ранее в Благовещенске обнаружили крупный канал распространения наркотиков. Полиция задержала шесть человек с пятью тысячами доз запрещенных веществ.

Наркотики Задержания Уголовное дело ФСБ

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