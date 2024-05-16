Появились новые подробности о фигуранте дела о взятке Кузнецову
Фигурант дела о даче взятки экс-начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову Лева Мартиросян владеет двумя отелями, столовой и магазином с продуктами в Краснодаре. Об этом сообщило РИА «Новости».
Мужчина указан владельцем гостиницы «Рай» на улице Братьев Игнатовых, согласно реестру на сайте Федеральной службы по аккредитации ИП. При этом, по данным агентства, отель не закрылся и продолжает работать.
В столовую, которой также владеет Мартиросян, ходят люди. А продуктовый магазин закрыт. Сотрудники заведений отказались беседовать с журналистами агентства.
«Дядя Лева? Мы знакомы. Он хороший человек. Открылись в этом году. Там раньше ничего не было, частные дома были. Он быстро тут открыл», - сказал владелец соседнего общепита.
Он добавил, что видел фигуранта дела несколько недель назад.
Мартиросяна арестовали по делу о даче взятки Кузнецову. Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО до 12 июля.