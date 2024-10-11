Появились новые детали о жестоком убийстве сестер в Тольятти

По данным канала, в своих показаниях девочка призналась, что с утра держала оружие в своей комнате, однако до последнего момента не решалась поднять на сестер руку. Поводом для нападения стало поведение девочек, которые мешали школьнице делать уроки.

После обследования 13-летнего подростка врачи психбольницы охарактеризовали ее поступок фразой - она уничтожила «любимые игрушки отчима». Девочка хотела сделать ему больно из-за нелюбви к нему. Также школьница ревновала родителей к младшим сестрам, думая, что им достается вся материнская любовь.

Сейчас подозреваемая находится в психбольнице под охраной. Специалисты склоняются к тому, что она осознавала свои действия и признают ее вменяемой.

Тела двух девочек с ножевыми ранениями обнаружили в квартире в Комсомольском районе Тольятти. По подозрению в расправе полицейские задержали их старшую сестру. До этого происшествия у нее никаких психических отклонений не наблюдалось.