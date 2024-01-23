23 января 2024, 17:16

Появились кадры задержания возможного убийцы 17-летней жительницы Воронежа

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В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой нашли возле мусорных баков в Ленинском районе Воронежа. Видео задержания показали в пресс-службе СК России.

Правоохранители установили местонахождение предполагаемого преступника. Его доставили к следователю.

«Следователями СК России совместно с сотрудниками полиции продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления», - отметили в ведомстве.

Тело несовершеннолетней девушки с признаками насильственной смерти нашли 22 января. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Обвинение заочно предъявили мужчине 1995 года рождения, уроженцу Дагестана. Его объявили в розыск.

Парень сам сознался друзьям , что убил девушку. Он планировал спрятать тело и вернуться в Дагестан. По предварительным данным, обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения.

Задержания Уголовное дело Дагестан Убийства
23 января 2024, 17:27
Суд отправил в колонию основателя «Академии частного инвестора»
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Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии общего режима основателя «Академии частного инвестора» Андрея Ховратова. Его признали виновным в пяти эпизодах мошенничества, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, Ховратов на должности генерального директора ООО «Академия частного инвестора» вместе с подельницей, которая находится в розыске, и другими сообщниками создали сайт, на котором разместили информацию о возможности для всех желающих стать совладельцем, пайщиком, дольщиком, акционером глобального инвестиционного фонда.

Злоумышленники обманывали пользователей, обещая, что их вложения пойдут на реализацию программы Новой экономической эволюции мира, которую разработал Ховратов. В результате этого вкладчики якобы получат высокий доход.

Для продвижения такого способа инвестирования денег сообщники публиковали различные статьи, подтверждающие реальную возможность заработка, а также от имени общества продавали разные курсы и тренинги по грамотному инвестированию денег.

Желая выйти на крупные доходы, пользователи покупали у Ховратова и его команды криптовалюту, переводя на подконтрольные им счета деньги. Аферисты, получив реальную прибыль, поделили ее между собой. Обещанные выплаты дивидендного дохода от инвестирования в криптовалюту пользователи так и не получили, деньги также им не вернули.

Мошенники также освоили новую схему обмана в отношении корпоративных клиентов. Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые аккаунты директоров и от их имени просят о переводе средств на тот или иной счет.

Мошенничество Москва
23 января 2024, 14:45
Организаторы фальшивого обменника в Москве похитили почти 10 миллионов рублей
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В Москве привлекут к уголовной ответственности 47-летнего мужчину, подозреваемого в краже 9,5 миллиона рублей через липовый обменник. Его отправили в изолятор на время следствия, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина в соцсетях нашел подработку в сфере строительства. Он написал потенциальному работодателю, а тот предложил заработать деньги, создав нелегальный пункт обмена валюты. Договорившись о сделке, инициатор передал «сотруднику» с помощью закладки паспорт на чужое имя, деньги на аренду и ремонт помещения, а также телефон для связи.

Исполнитель снял в столице «офис» с черным выходом, используя чужие документы, и провел в нем ремонт. Второй выход он замаскировал построенной стеной с окном и купюроприемником. Затем создал обстановку обменника с мебелью, машинкой для пересчета денег и специально купленной пачкой ненастоящих долларов.

Позже подельник сообщил о двух мужчинах, которые хотят купить валюту. Соучастник встретил их и провел в подготовленное помещение. Сам зашел за стену, где якобы стояла касса, показал заранее подготовленный муляж валюты и взял деньги для обмена. Под предлогом убрать купюры он вышел через черный ход, забрав более чем 9,5 миллиона рублей. После этого злоумышленник отдал выручку инициатору, а миллион оставил себе в качестве зарплаты.

Полицейским удалось задержать подозреваемого в Ростове-на-Дону, ему предъявили обвинение и арестовали. Прокуратура взяла на контроль дальнейшее расследование дела.

Ранее участник «Своей игры» лишился кошелька с валютой на шопинге в московском ТЦ. Общая сумма ущерба составила 259 тысяч рублей.

Мошенничество Кражи Москва
23 января 2024, 14:41
Предполагаемого убийцу подброшенной к мусорке девушки в Воронеже объявили в розыск
Пресс-служба Следственного комитета
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В убийстве 17-летней девушки в Воронеже обвинили 28-летнего парня. Его объявили в розыск, сообщило Следственное управление СКР по Воронежской области.

«Следователем СК заочно предъявлено обвинение в совершении данного преступления уроженцу города Махачкалы Республики Дагестан, <…> который скрылся с места преступления и объявлен в розыск», - заявила пресс-служба.

Фигурантом уголовного дела по статье 105 УК «России» стал 28-летний Марк Попов, прописанный в Мичуринске Тамбовской области. Его особыми приметами стали татуировки - на обеих руках и в виде демона на груди. На левой ноге в районе голеностопного сустава могла остаться повязка. Следком призвал жителей сообщить в полицию о его местонахождении и гарантировал обратившимся конфиденциальность.

Спрятанное в сумке тело 17-летней девушки нашли ночью 22 января возле мусорных баков в Ленинском районе Воронежа, сообщил RT. По одной из версий, ее убили в съемной квартире.

Уголовное дело Убийства Следственный комитет России
23 января 2024, 14:20
«Мы не кровожадные». Отец подозреваемого в убийстве кавээнщика в Сочи дагестанца рассказал о сыне
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Комик Амиран Геворкян скончался через два дня после драки на сочинском фестивале КВН. Под подозрение попал 32-летний дагестанец Артур. Сейчас предполагаемого убийцу разыскивают. Отец Артура Закир рассказал «360», что сын пока не появлялся дома.

Из-за чего произошла потасовка, он не знает. Но свидетели, по словам Закира, видели, что у Амирана был нож. Это запечатлели и камеры видеонаблюдения, добавил он.

«Он (Амиран - прим. ред.) и других оскорблял, маму задел. Он же (сын Закира - прим. ред.) туда не драться поехал. <…> Такой нелепый случай», - сообщил Закир.

Отец добавил, что уже несколько дней не может дозвониться до сына. Тот тоже на связь не выходил. Сам Артур, отметил Закир, «и мухи не обидит». Сейчас родитель пытается разобраться, что же произошло. Как рассказали ему очевидцы, повздорить молодые люди могли из-за того, что Амиран оскорблял и парней, и их родственников, потом предлагал подраться на ножах.

«От броска же люди не умирают. <…> Я не верю, не может быть. Никогда [Артур] мухи не обидит, я это знаю. Видимо, сильное что-то было. Я очень сожалею. <…> Мы не кровожадные, мы педагоги», - подчеркнул Закир.

Он выразил слова сочувствия родителям погибшего юмориста, отметив, что на его месте мог оказаться и его сын.

Знакомый Артура также сообщил «360», что не знает подробностей драки, но товарища не считает конфликтным человеком.

«Я сам только что узнал. Я подробностей пока не знаю. Парень (подозреваемый - прим. ред.), конечно, золотой, хороший. Тоже неконфликтный. Что там случилось - без понятия», - поделился собеседник.

Ранее друг погибшего заявил, что охранники в месте проведения фестиваля вели себя некомпетентно. Они вывели молодых людей на улицу, как собак , чтобы те дрались там. По предварительной информации, подозреваемый толкнул Геворкяна, юморист упал и получил травму головы.

Драки Убийства Сочи Фестивали

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