Появились кадры задержания угонщика маршрутки в Раменском

Сначала на записи видно погоню за уезжающей газелью. Потом маршрутка столкнулась с легковой машиной и съехала на обочину. В конце записи можно рассмотреть повреждения на легковушке и схваченного угонщика.

До этого в пресс-службе рассказали, что происшествие случилось примерно в 10:10. По предварительным данным, между водителем маршрутки и пассажиром начался конфликт, в ходе которого остальные попутчики вышли из салона. Потом мужчина вытолкал шофера из машины, сел за руль и поехал.

Маршрутку заметили полицейские в Жуковском и потребовали нарушителя остановиться. Автомобилист проигнорировал стражей порядка, началась погоня. В Раменском угонщик выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной. После ДТП правоохранители смогли задержать его.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас правонарушитель в территориальном участке полиции.