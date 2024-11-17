17 ноября 2024, 22:50

Появились кадры задержания угонщика маршрутки в Раменском

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Появилось видео задержания мужчины, который угнал маршрутку в городе Раменское. Кадры опубликовал Telegram-канал ГУ МВД России по Московской области.

Сначала на записи видно погоню за уезжающей газелью. Потом маршрутка столкнулась с легковой машиной и съехала на обочину. В конце записи можно рассмотреть повреждения на легковушке и схваченного угонщика.

До этого в пресс-службе рассказали, что происшествие случилось примерно в 10:10. По предварительным данным, между водителем маршрутки и пассажиром начался конфликт, в ходе которого остальные попутчики вышли из салона. Потом мужчина вытолкал шофера из машины, сел за руль и поехал.

Маршрутку заметили полицейские в Жуковском и потребовали нарушителя остановиться. Автомобилист проигнорировал стражей порядка, началась погоня. В Раменском угонщик выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной. После ДТП правоохранители смогли задержать его.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас правонарушитель в территориальном участке полиции.

Задержания Уголовное дело ДТП Видео Россия Жуковский Машины Водители Раменское
17 ноября 2024, 03:11
Скандал с журналистами на сеансе Кашпировского дошел до полиции
РИА «Новости»
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Председатель Петербургского отделения Союза журналистов России (СЖР) Дмитрий Шерих обратился к начальнику ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области Роману Плугину после того, как журналистку выгнали с сеанса экстрасенса Анатолия Кашпировского. Об этом сообщил Telegram-канал петербургского отделения СЖР.

«Неустановленные сотрудники охраны мероприятия, по словам коллег, также запрещали журналистами пользоваться средствами видео- и фотофиксации», - написал Шерих в обращении.

Он отметил, что наиболее неприятное происшествие случилось с журналисткой «Известий» Наталией Графчиковой и съемочной командой РЕН ТВ. У операторов отбирали камеру из рук, а корреспондентку вовсе вытолкали из зала, когда она попыталась задать вопрос Кашпировскому.

«Прошу Вас принять все необходимые меры по расследованию данного инцидента. Надеюсь, правонарушители будут установлены и привлечены к ответственности в порядке, предусмотренном законом», - заявил Шерих.

Это уже не первый раз, когда Наталии Графчиковой мешают выполнять работу. Ранее на корреспондентку напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Журналистка готовила материал о российской блогосфере, поэтому отправилась на мероприятие. Однако охранники были не рады присутствию представителя прессы, поэтому напали на нее. После случившегося возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов.

Санкт-Петербург Уголовное дело Скандалы Россия Работа Полиция Экстрасенсы
16 ноября 2024, 05:20
Нотариусы предупредили россиян о мошеннических схемах лишения жилья
Freepik
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Мошенники, чтобы лишить собственника квартиры, начали прибегать к подмене документов. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Если договор не заверяется нотариально, то его легко можно подменить как полностью, так и частично, предупредили нотариусы. Ответственность за подписанный в МФЦ договор лежит на обеих сторонах. Оспорить такую сделку будет проблематично.

«Человеку, который и не думал ничего продавать, звонят якобы полицейские. Говорят, что некие аферисты хотят похитить его жилплощадь. Его просят разыграть сделку, чтобы выйти на мошенников и арестовать их. Человек подписывает документы купли-продажи вроде как „не всерьез“, а в итоге теряет квартиру», - рассказали нотариусы.

Такие сделки обычно проходя очень быстро, с момента согласия до оформления проходит не более двух дней.

Умирающая волгоградка подарила квартиру коллеге, которая втерлась к ней в доверие и убедила написать дарственную.

Мошенничество Квартиры
16 ноября 2024, 02:55
«Терпение кончилось». Мужчина в Красноуральске расстрелял подростков за шалости
РИА «Новости»
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Мужчина расстрелял двоих подростков в Красноуральске в Свердловской области из-за шалостей. Об этом рассказали два местных жителя в беседе Ura.ru.

«Мальчики постоянно ходили к этому мужчине, доставали его. Он уже один раз стрелял в них, но только солью. А сейчас, видимо, терпение кончилось», - сообщил один из собеседников журналистов.

Второй отметил, что пострадавших знают как местных хулиганов. Они часто достают своих сверстников. За это их все время ругали, однако нравоучения не действовали. В итоге один из взрослых открыл стрельбу.

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, по факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Мужчина на территории частного домовладения начал стрелять по двум мальчикам 13 и 14 лет. В итоге детей госпитализировали, теперь врачи оказывают им помощь.

Ранее в Челябинске подростки устроили разборки со стрельбой. В конфликте участвовали не менее 20 несовершеннолетних.

Уголовное дело Дети Стрельба Мужчины Свердловская область
16 ноября 2024, 02:25
Следователи предъявили обвинение подростку, пнувшего с разбега девочку в Нижних Сергах
РИА «Новости»
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Подростка, который пнул девочку в школе в Нижних Сергах Свердловской области, обвинили в хулиганстве. Об этом сообщил региональный СК в Telegram-канале.

«Подростку предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц <…>. Обвиняемый задержан в процессуальном порядке, будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», - написали в публикации ведомства.

По данным следствия, происшествие случилось 11 ноября. Подозреваемый в коридоре школы умышленно ударил ногой 14-летнюю девочку.

Произошедшее вызвало общественный резонанс. Выяснилось, что русскую школьницу ударил мигрант из Азербайджана. Поступок подростка засняли на видео, которое позже попало к правоохранителям. На нем видно, как школьник с разбега прыгнул и сильно ударил девочку, стоявшую у подоконника. Другая ученица за кадром подначивала хулигана, крича ему: «Давай!».

Россиян возмутило, что мальчика скорее всего будут судить именно по статье о хулиганстве. По мнению недовольных, намеренное причинение сильной физической боли - это серьезнее хулиганских шалостей. Кроме того, в преступлении участвовал не один человек, ведь происходящее снимала девочка и подбадривала малолетнего иностранца.

Дети Школы Мигранты Преступления Школьники Свердловская область Полиция Азербайджан

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