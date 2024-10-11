11 октября 2024, 16:41

Появились кадры задержания подозреваемых в нападении на Псковскую дивизию

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Задержание уроженцев Дагестана, Чечни и Ставропольского края, подозреваемых в участии в нападении на бойцов Псковской дивизии в 2000 году в составе банды боевиков Хаттаба и Шамиля Басаева, попало на видео. Кадры оперативной работы ФСБ показала пресс-служба ведомства.

Силовики отметили, что в ходе расследования при взаимодействии с СОБР Росгвардии и МВД установили личности и задержали подозреваемых в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Волгоградской области.

Фигурантам дела в ближайшее время предъявят обвинения в вооруженном мятеже , посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органов и участии в банде. Суд отправил задержанных под стражу.

Банда Хаттаба и Басаева в конце февраля 2000 года напала на военных Псковской дивизии ВДВ рядом с селом Улус-Керт Шатойского района Чечни. В ходе боя погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили тяжелые ранения, напомнил RT.

Задержания Дагестан Чечня ФСБ Видео Росгвардия Боевики ВДВ
11 октября 2024, 12:33
Подозреваемых в нападении на Псковскую дивизию в составе банды Басаева задержали
РИА «Новости»
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Уроженцев Чечни, Дагестана и Ставропольского края задержали силовики по подозрению в участии в нападении на бойцов Псковской дивизии в составе банды боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба в 2000 году. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве заявили, что в ходе расследования при взаимодействии с ФСБ, МВД и бойцами СОБР Росгвардии установили личности и провели задержания подозреваемых в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Волгоградской области.

В ближайшее время фигурантам дела предъявят обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органов. В связи с тяжестью преступления суд отправил задержанных под стражу.

Банда Басаева и Хаттаба напала на военных Псковской дивизии ВДВ в конце февраля 2000 года около села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В ходе боя погибли 84 бойца, четверо получили тяжелые ранения.

Следователи установили личности 44 участников нападения, из которых 29 уже получили длительные сроки заключения, в том числе пожизненные. Пять человек находятся в розыске, двоих ликвидировали за оказание сопротивления при задержании. Дела семи обвиняемых - на рассмотрении в российских судах.

В июне этого года следователи заявили, что задержали участника банды Басаева, участвовавшего в захвате заложников в больнице Буденновска в 1995 году, когда погибли 129 мирных жителей. Им оказался житель Хасавюртовского района Дагестана Казбек Аносов. Его обвинили в убийстве, захвате заложников, бандитизме и теракте.

Дагестан Чечня Преступления Россия Боевики
11 октября 2024, 11:22
Иностранец на суде в Москве назвал финансирование террористов возвратом долга
РИА «Новости»
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Тверской суд Москвы отправил под стражу иностранного гражданина Мирзохида Турапова по делу о финансировании террористической деятельности. Об этом сообщило РИА «Новости».

Защита фигуранта настаивает, что на самом деле он не поддерживал терроризм, а лишь возвращал долг, который брал ранее.

По обвинению в финансировании террористической организации Турапову может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы. Следствие устанавливает остальных соучастников преступления.

Турапов - ранее не судимый иностранный гражданин, женат и содержит на иждивении троих несовершеннолетних детей. Следствие полагает, что он направил денежные средства на финансирование террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников назвал мигрантов-радикалов благоприятной средой для терроризма.

* Террористическая организация, запрещена в России

Суд Терроризм
11 октября 2024, 11:00
Появились кадры с места покушения на помощника депутата Госдумы в Одинцове
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Появились первые кадры с места покушения на убийство 58-летнего помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева. Видео опубликовали в Telegram-канале подмосковного главка СК России.

Убийства Видео Депутаты
11 октября 2024, 10:48
Выпустили 4 пули. Помощника депутата Госдумы попытались убить в Подмосковье
РИА «Новости»
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Неизвестный обстрелял 58-летнего Шерипа Аликхаджиева, который является помощником депутат Госдумы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника, ЧП произошло на веранде дома пострадавшего в деревне Лапино городского округа Одинцово.

Стрелок выпустил четыре пули, из которых две попали в Алихаджиева. Пострадавшего отвезли в больницу, сейчас он в реанимационном отделении.

Правоохранители начали розыски стрелявшего, его личность на данный момент неизвестна. Силовики не установили мотив намерения убийства Аликхаджиева.

Депутаты

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