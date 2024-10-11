Появились кадры задержания подозреваемых в нападении на Псковскую дивизию

Силовики отметили, что в ходе расследования при взаимодействии с СОБР Росгвардии и МВД установили личности и задержали подозреваемых в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Волгоградской области.

Фигурантам дела в ближайшее время предъявят обвинения в вооруженном мятеже , посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органов и участии в банде. Суд отправил задержанных под стражу.

Банда Хаттаба и Басаева в конце февраля 2000 года напала на военных Псковской дивизии ВДВ рядом с селом Улус-Керт Шатойского района Чечни. В ходе боя погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили тяжелые ранения, напомнил RT.