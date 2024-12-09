Появились кадры задержания мошенников международной сети кол-центров

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По данным ФСБ, международная сеть мошеннических кол-центров действовала в интересах Давида Кезерашвили - бывшего министра обороны Грузии и основателя Milton Group.

Правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских отделений сети. От действий мошенников пострадали около 100 тысяч человек в более чем 50 странах.

Ранее в ФСБ рассказали, по каким словам можно вычислить телефонных мошенников. Должно насторожить, если в разговоре звонящий использует фразы «ваш гражданский долг», «пожалуйста, сообщите код из СМС, данные вашей карты и паспорта».

Сразу же нужно прервать звонок, если собеседник говорит: «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка» и «безопасный счет».